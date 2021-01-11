لطالبات بنات عين شمس.. جارٍ تسديد الدفعة الثانية من الأبحاث الاجتماعية

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال الفصل الدراسي الاول اعتمد على النظام الهجين ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة اونلاين حتي نهاية الفصل الدراسي الاول ويتم الان التعلم عن بعد حتي يوم ١٦ يناير .





وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدى البلد، أهمية نظام موودل لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيل نظام موودل بشكل كامل وتفعيل 30 "ايميل" جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.





وأشارت عميد كلية البنات الى أنه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .





ونوهت الى انه جار تسديد الدفعة الثانية من الأبحاث الاجتماعية لجميع الفرق وسوف يتم دعم باقي الطالبات المتقدمات بأبحاث تباعا على دفعات.



