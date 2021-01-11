ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطالبات بنات عين شمس.. جارٍ تسديد الدفعة الثانية من الأبحاث الاجتماعية

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:11 م
الدكتورة رقية شلبي
الدكتورة رقية شلبي
Advertisements
حسام الفقي
قالت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال الفصل الدراسي الاول اعتمد على النظام الهجين ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة اونلاين حتي نهاية الفصل الدراسي الاول  ويتم الان التعلم عن بعد حتي يوم ١٦ يناير .

وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدى البلد، أهمية نظام موودل لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيل نظام موودل بشكل كامل وتفعيل 30 "ايميل" جامعيا للطلاب بالإضافة إلى  ايميلات هيئة أعضاء التدريس.

وأشارت عميد كلية البنات الى أنه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .

ونوهت الى انه جار تسديد الدفعة الثانية من الأبحاث الاجتماعية لجميع الفرق  وسوف يتم دعم باقي الطالبات المتقدمات بأبحاث تباعا على دفعات.

وفي سياق أخر أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولى بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة (28) من مكافأة النشر الدولي، للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة شهور الماضية ، وتستمر فترة التقدم  من 3/ 1/ 2021 وحتى 31 / 1/ 2021 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد تقديم الأبحاث الاجتماعية ببنات عين شمس .. صور

عميد بنات عين شمس: التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام «التعليم الهجين».. كيفية الدخول على نظام إدارة التعلم ومشاهدة محتويات المادة العلمية بحقوق عين شمس

عميد بنات عين شمس: 30 ألف إيميل جامعي للطلاب وتكشف أهمية نظام موودل

الأوراق المطلوبة لاستلام الكارنيهات لجميع الفرق ببنات عين شمس

آخر موعد لتسليم الملفات الخاصة للطلاب الجدد بـ بنات عين شمس

وكيل بنات عين شمس تكشف عن آخر موعد لتسليم الملفات الخاصة للطلاب الجدد

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس لشئون الصحة: المسحة ليست معيارا لتحديد الإصابة بـ كورونا ..فيديو

نقبوا الجدران وعطلوا الكاميرات.. القصة الكاملة لـ هروب 3 نزلاء محكوم عليهم بالإعدام من سجن طنطا

تعاقد جديد.. وزيرة الصحة تزف بشرى حول لقاح استرازينيكا لعلاج كورونا

بعد نقله إلى معهد ناصر ..تطورات الحالة الصحية لـ علي حميدة

21 % انخفاضا في الإصابات بـ كورونا.. بالأرقام بشرى سارة من وزيرة الصحة

بشرى سارة بشأن تعافي يسرا وخالد سليم من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور