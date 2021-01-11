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أخبار العالم

إعلان حالة الطوارئ في لبنان.. وإغلاق تام لمدة 10 أيام

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:27 م
إعلان حالة الطوارئ
إعلان حالة الطوارئ في لبنان.. وإغلاق تام لمدة 10 أيام
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قسم الخارجي
أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان حالة الطوارئ العامة الصحية والإغلاق التام للبلاد من 14 إلى 25 يناير الجاري، وبحيث يكون الإغلاق قابلًا للتمديد.

وذكر موقع "النشرة" اللبناني أنه سيتم فرض حظر تجول نهاري وليلي ابتداءً من الخميس 14 يناير وحتى 25 من الشهر نفسه.

وأوضحت أنه لن يتم إقفال المطار، ولن تُمنع الرحلات الجوية من أي بلد.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون دعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد، لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا في لبنان.

وقال عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني: "المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية كي نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي كورونا".

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أكد أن لبلاد أمام واقع صحي مخيف، مضيفًا أن "وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمرّدهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر".

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