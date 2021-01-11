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رياضة

جمهور الأهلي يقدم الشكر لـ جدو بعد إعلان اعتزاله

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:37 م
جدو
جدو
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جمهور_الاهلي_شكرا_جدو، لتوجيه الشكر لمحمد ناجي جدو لاعب النادي الاهلي السابق والجونه حاليا بعد إعلان اعتزاله كرة القدم امس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: "‏شكرًا جدو على دوري أبطال 2012 .. كنت مخلصا وأشتريت الأهلي في عز تألقك .. من قلب كل أهلاوي شكرًا ‎@Geddo ‎#جمهور_الاهلي_شكرا_جدو" و "‏محمد ناجي جدو يُعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا الف شكر ياكابتن على كل هدف اسعدتنا بيه ‎#جمهور_الاهلي_شكرا_جدو".


وقال أخرون" ‏‎#جمهور_الاهلي_شكرا_جدو شكررررررررا جدو امتعتنا بلعب واخلاقك هتفضل بالقلب ونتمنى لك مستقبل عظيم " و" ‏مفيش كلام يقدر يوفيك حقك يا جدو يا صاحب السعادة لملايين الاهلاوية والمصريين". 
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