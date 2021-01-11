حرق جثامين المتوفين بكورونا.. أغرب الشائعات رصدها مجلس الوزراء | فيديو

قالت نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الشائعات تتعلق بكل ماهو خاص بالمواطن وكافة أجهزة الدولة.





وأضاف "نعايم سعد زغلول"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أغرب الشائعات التي رصدناها هي حرق جثامين المتوفين بـ كورونا وتم نفيها.





وأوضحت ان الشائعات كانت تستهدف التشكيك في الإنجازات والمشروعات القومية التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية.





وأكدت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الشائعات الآن أكثر تعقيدا وهذا يمثل عبء كبير علي الدولة لكشف الحقائق.



