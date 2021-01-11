احذفوا فيسبوك وواتساب.. قصة العداء بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

على مدار أكثر من 4 سنوات ، اشتبك إيلون ماسك ومارك زوكربيرج حول مواضيع متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والصواريخ، وفشل القطبان في إبقاء ضغائن التنافس سرًا، وكان آخرها اتهام ماسك لزوكربيرج بلعب "فيسبوك" دور في اقتحام مبنى الكابيتول، وطالب ماسك الناس بحذف فيسبوك وواتساب، التطبيقان اللذان يتجسسان على معلومات المستخدمين.





وحسب تقرير "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، عندما انفجر صاروخ "سبيس إكس" الذي يملكه إيلون ماسك، وأسفر عن ذلك تدمير قمرًا صناعيًا تابع لـ"فيسبوك" التي يملكها مارك زوكربيرج في 2016، أصدر زوكربيرج بيانًا ساخنًا قال فيه إنه يشعر "بخيبة أمل شديدة" بشأن فشل سبيس إكس.





في المقابل، عندما تورطت "فيسبوك" في فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، حذف ماسك علنا صفحات شركاته من على فيسبوك.





المليارديران، ماسك وزوكربيرج، من بين الأغنى على الكوكب، ما وضعهم في دائرة النخبة، حتى بمعايير "وادي السيليكون"، وعلى الرغم من أن كلاهما يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ، و دخلت شركتهما في شراكة في الماضي ، يبدو أن العلاقات بينهما لم يتخللها الود.





ولكن كيف بدأ الخلاف بينهما؟





بدأ العداء منذ عام 2016، عند انفجار الصاروخ المذكور، ففي سبتمبر 2016 ، كانت سبيس إكس تختبر صاروخها "فالكون 9" في موقع الإطلاق في كيب كانافيرال، بولاية فلوريدا الأمريكية. بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل، انفجر الصاروخ ، ودمر القمر الصناعي AMOS-6 التابع لفيسبوك، الذي كان من المفترض أن يحمله الصاروخ إلى الفضاء.





كان القمر الصناعي جزءًا من مشروع "Internet.org" الخاص بـ"فيسبوك" لتوصيل الإنترنت إلى العالم النامي، وكان من الممكن أن يكون أول قمر صناعي لفيسبوك في مدار.





بدا زوكربيرج محبطًا بشكل علني لفشل الإطلاق ، حيث كتب على فيسبوك أنه يشعر "بخيبة أمل شديدة لسماع أن فشل إطلاق سبيس إكس قد دمر قمره الصناعي الذي كان سيوفر الاتصال للعديد من رواد الأعمال وأي شخص آخر في جميع أنحاء القارة".





بعد ذلك بعامين ، واجه ماسك عملية الإطلاق الفاشلة في تغريدة للمراسل كيري فلين.





وقال ماسك:"نعم، خطأي لكوني أحمق'. 'لقد منحناهم إطلاقًا مجانيًا للتعويض عن ذلك، وأعتقد أن لديهم بعض التأمين".





وفي عام 2017 ، انتقد زوكربيرج مشاعر ماسك حول الذكاء الاصطناعي، أثناء بث مباشر عبر "فيسبوك" سأل أحد المشاهدين زوكربيرج عن أفكاره بشأن مخاوف ماسك بشأن الذكاء الاصطناعي.





وقال زوكربيرج: "لدي آراء قوية بشأن هذا. مع الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص، أنا متفائل حقًا ، وأعتقد أن الأشخاص الرافضين ويحاولون استخلاص سيناريوهات يوم القيامة ... لا أفهم ذلك. إنه أمر سلبي حقًا، وفي بعض النواحي، أعتقد أنه أمر غير مسؤول إلى حد ما".





ماسك، الذي دعا مرارًا وتكرارًا للتنظيم والحذر عندما يتعلق الأمر بتقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة، رد على تويتر.على تغريدة زوكربيرج قائلا: "لقد تحدثت إلى مارك بشأن هذا الأمر. فهمه للموضوع محدود".





في عام 2018، بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" على فيسبوك، قدم ماسك عرضًا علنيًا لحذف صفحات شركاته، سبيس إكس وتسلا من فيسبوك.





وبعد أن غرد مؤسس "واتساب" بريان أكتون بأنه "حان الوقت لحذف فيسبوك"، رد عليه ماسك متسائلا:"ما هو فيسبوك؟".





ورد أحد المعجبين على تغريدة ماسك متسائلًا عما إذا كان قد حذف صفحة SpaceX على فيسبوك، والتي رد عليها ماسك:"لم أعلم بوجود واحدة. سوف أحذفها". بعد فترة وجيزة ، اختفت صفحات SpaceX و Tesla من فيسبوك.





وقال ماسك إنه لم يكن "بيانًا سياسيًا" لقد وجد فيسبوك مزعجًا.





وواصل ماسك حملته ضد فيسبوك في أوائل عام 2020، ردًا على تغريدة من الممثل ساشا بارون كوهين، دعا فيها إلى مزيد من التنظيم على فيسبوك، ودعا ماسك الجميع مجددا إلى حذف التطبيق.





وفي أعقاب أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، استخدم ماسك تويتر لمشاركة "الميمات" التي تربط بين أعمال الشغب وفيسبوك.





وفي ليلة اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكابيتول في واشنطن، غرد ماسك "يسمى هذا بتأثير الدومينو"، ونشر صورة للعبة الدومينو إلى جانبها صورة بعنوان "موقع ويب لتقييم النساء في الحرم الجامعي"، في إشارة إلى بداية فيسبوك في جامعة هارفارد، بينما كانت آخر قطعة من الدومينو تمثل المشاغبين الذين اقتحموا الكونجرس.





وانتقد ماسك ممارسات مشاركة البيانات على فيسبوك، وغرد بصورة ساخرة أخرى عن فيسبوك ذكر أن الشركة تتجسس على المستخدمين بعد إعلان واتساب المملوك لفيسبوك أنه سيبدأ في إجبار المستخدمين على مشاركة بياناتهم الشخصية مع فيسبوك. وفي الصورة الساخرة يظهر طفل يسأل مارك قائلا:"والدي قال لي إنك تتجسس علينا"، ليرد مارك قائلا"إنه ليس والدك".





وطالب ماسك في تغريدة الناس بحذف واتساب واستخدام تطبيق "سيجنال" بدلا منه، وهو تطبيق مراسلة مشفر.





و أعاد الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي نشر تغريدة ماسك،





ويذكر أن دوروسي لديه خلافات مع زوكربيرج .



















































































