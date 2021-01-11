ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يؤكد مساندة ودعم مصر للحكومة اليمنية الجديدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:19 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
Advertisements
ا ش ا
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساندة ودعم مصر الكامل للحكومة اليمنية الجديدة للاضطلاع بمهامها ومسئولياتها، وتحقيق الاستقرار للشعب اليمني، مجددا موقف القاهرة المُستنكِر للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم /الاثنين/، والدكتور مصطفى مدبولي، الذي قدم خلاله التهاني بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وسلامة كل أعضاء الحكومة من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي.

من جانبه، أعرب عبدالملك عن تقدير اليمن، قيادة وحكومة وشعبا، للدعم المستمر من مصر لليمن وشعبه في مختلف الظروف والأحوال، مؤكدا الحرص المشترك على الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة بما يتسم وخصوصية وأخوية العلاقات المشتركة.

ولفت إلى الحرص المشترك على تفعيل أعمال اللجنة العليا اليمنية المصرية واستئناف عقد اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن، لتحقيق الطموحات المشتركة في تمتين أواصر العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وآفاق تطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، إضافة لأوجه الدعم المستقبلي لليمن بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.. كما تناول الاتصال القضايا التي تهم البلدين وتنسيق المواقف المشتركة إزائها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حرب على الدولة والشعب.. أول تعليق من رئيس الوزراء اليمني على انفجارات مطار عدن

مسئول يمني يكشف المسئول عن تفجير مطار عدن

عقب تفجير مطار عدن.. قرار عاجل بشأن الرحلات الجوية إلى اليمن

وزارة الإعلام اليمنية: تفجير مطار عدن هجمة إرهابية بكل ما تحمله الكلمة..فيديو

وزير الخارجية اليمني: استهداف الحوثيين للحكومة في عدن فعل إجرامي

محلل سياسي: ليس جديدا على مصر مساندة اليمن ودعمها..فيديو

ترشيحاتنا

21 % انخفاضا في الإصابات بـ كورونا.. بالأرقام بشرى سارة من وزيرة الصحة

هل من أصيب بكورونا سيحصل على لقاح؟.. مستشار السيسي يجيب

اكتشف أعراض سرطان العين .. وأهم الأسباب والأنواع

أحمد موسى: هذا الفنان سيحيي حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد ..فيديو

السودان يهدد بخيارات أخرى في ملف سد النهضة.. ويتهم إثيوبيا بخرق القانون الدولي

الصحة تعلن عن الفئات المستثناة من الحصول على لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور