رئيس الوزراء يؤكد مساندة ودعم مصر للحكومة اليمنية الجديدة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساندة ودعم مصر الكامل للحكومة اليمنية الجديدة للاضطلاع بمهامها ومسئولياتها، وتحقيق الاستقرار للشعب اليمني، مجددا موقف القاهرة المُستنكِر للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم /الاثنين/، والدكتور مصطفى مدبولي، الذي قدم خلاله التهاني بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وسلامة كل أعضاء الحكومة من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي.





من جانبه، أعرب عبدالملك عن تقدير اليمن، قيادة وحكومة وشعبا، للدعم المستمر من مصر لليمن وشعبه في مختلف الظروف والأحوال، مؤكدا الحرص المشترك على الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة بما يتسم وخصوصية وأخوية العلاقات المشتركة.





ولفت إلى الحرص المشترك على تفعيل أعمال اللجنة العليا اليمنية المصرية واستئناف عقد اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن، لتحقيق الطموحات المشتركة في تمتين أواصر العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.





وجرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وآفاق تطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، إضافة لأوجه الدعم المستقبلي لليمن بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.. كما تناول الاتصال القضايا التي تهم البلدين وتنسيق المواقف المشتركة إزائها.