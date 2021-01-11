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أخبار البلد

من على مركب.. مصطفى خاطر يتألق في احدث ظهور

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:23 م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
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القسم الميداني
نشر الفنان الكوميدي مصطفى خاطر صورا حصرية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام اثناء تواجده على مركب داخل البحر.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيها "ياربي ع الحلاوة " و"ايوا بقا يا خاربها" و"دخيلو الحلو".

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

تدور أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.
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