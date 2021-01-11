تشميع مركز للدروس الخصوصية بالإسماعيلية

نظمت الأجهزة التنفيذية ب محافظة الإسماعيلية حملة على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الاحياء الثلاث، بعد ورود العديد من شكاوى الاهالي بقيام عدد من المدرسين بفتح مراكز وسناتر الدروس الخصوصية بالمخالفة لقرارات الحكومة.





ضمت الحملة كلا من مجلس المدينه والأحياء الي جانب اللجنة المشكله بتكليفات من طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ضمت مدير التعليم العام ومسئولي الأمن بالمديرية .





أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة المرحلة الخامسة حيث تبين وجود عدد من الطلاب داخل المركز والخاص بتدريس مادة الرياضيات حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها التفتيشية لضبط مراكز الدروس المخالفة لمنع التجمعات تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.









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