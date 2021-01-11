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محافظات

ذعر بين أهالي قنا عقب انفجار تانك أكسجين أمام مستشفى حميات نجع حمادي

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:06 م
انفجار تنك اكسجين
انفجار تنك اكسجين
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يوسف رجب

شهد مستشفى حميات نجع حمادي، انفجار تانك أكسجين، قبل إدخاله للمستشفى الذى يتم تجهيزه لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.


وتسبب انفجار التانك فى حالة من الذعر و الهلع بين سكان المنطقة، نتيجة صوت الانفجار الذى حدث فور الانفجار.


وأكد مصدر بمستشفى الحميات، أن الانفجار لم يسفر عن أى إصابات أو أضرار بين المتواجدين أو المحيطين بموقع انفجار التانك.


وأشار المصدر ، إلى أنه تمت السيطرة على الموقف و إغلاق المحبس فور حدوث تسرب للأكسجين.


يذكر أن مستشفى حميات نجع حمادي، من المستشفيات التى تم تخصيصها كمستشفى فرز و عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة قنا.


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ذعر بين أهالي قنا عقب انفجار تانك أكسجين أمام مستشفى حميات نجع حمادي
ذعر بين أهالي قنا عقب انفجار تانك أكسجين أمام مستشفى حميات نجع حمادي
ذعر بين أهالي قنا عقب انفجار تانك أكسجين أمام مستشفى حميات نجع حمادي
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