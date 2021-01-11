حمدي فتحي يتألق في تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي

شارك حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام بصورة جديدة له من تدريباته مع الاهلي
وتالق حمدي فتحي في التدريب ضمن استعداداته مع الاهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد «الأهلي we السلام» في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.