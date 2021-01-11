عمر السوليه ينشر صور من تدريباته مع الاهلي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.. شاهد

شارك عمرو السوليه لاعب النادي الاهلي جمهور عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام مجموعة من الصور له من تدريباته مع الاهلي
وتالق عمرو السوليه بالتدريبات من استعداداته مع الاهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد «الأهلي we السلام» في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.