عمر السوليه ينشر صور من تدريباته مع الاهلي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.. شاهد

شارك عمرو السوليه لاعب النادي الاهلي جمهور عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام مجموعة من الصور له من تدريباته مع الاهلي





وتالق عمرو السوليه بالتدريبات من استعداداته مع الاهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.









وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد «الأهلي we ‎‏ السلام» في ‏الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏



