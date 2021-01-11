مستشار الرئيس للصحة: انخفاض أعداد المصابين بكورونا صحيح وليس خادعا ..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن كل دول العالم تضررت من جائحة كورونا.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «أن الذي يحدث حاليا أن الحالات تزايدت وكان هناك توقع بذلك»، متابعا «أرقام الانخفاض في أعداد المصابين بكورونا صحيحة وليست خادعة».





وأشار إلى أن «مصر في مرحلة تذبذب في أعداد المصابين بـ كورونا»، مؤكدا «الدولة اتخذت إجراءات احترازية شديدة لمواجهة فيروس كورونا».





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة «نأمل في تحقيق الاستقرار وانخفاض أعداد المصابين بكورونا خلال الأسبوع المقبل».



