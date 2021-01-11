ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالفيديو.. عون يهاجم الحريري ويتهمه بالكذب

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:38 م
عون يتهم الحريري
عون يتهم الحريري بالكذب خلال فيديو مسرب
Advertisements
قسم الخارجي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بمقطع فيديو يتحدث خلاله الرئيس ميشال عون عن كذب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وكان عون في لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا.

وخلال الفيديو سأل ديا عون "كيف صار وضع التأليف؟"، فرد الرئيس ""قال اعطاني ورقة التشكيلة..عم يكذب.. عمل تصاريح كاذبة.. وراح ع تركيا لا أعرف لماذا"، في إشارة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وتساءل نشطاء في لبنان عما إذا كان تسريب ذلك المقطع متعمدا، وزعته الرئاسة اللبنانية على وسائل الإعلام اليوم الاثنين، وتبين أن الصوت لم يحذف منه.

وكُلف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط انقسام بين السياسيين وخلافات بين القوى على بعض الحقائب الوزارية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طرد أحمد الحريري من مطعم في لبنان وحراسه يعتدون على النساء.. شاهد

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار الغاز الضخم على الحدود السورية اللبنانية

هاني يجتاح تويتر .. تعرف على السبب | فيديوهات وصور

رغم مرور 3 أعوام من عرض هذا المساء.. مشهد ده هاني يواصل تصدر التريند لليوم الثاني

عودة بعد الاعتزال.. مروان بابلو يتصدر تويتر بعد غياب طويل

حدث في لبنان.. ضجة على السوشيال ميديا بعد إحراق مواطن لسيارته بسبب الظروف المعيشية.. فيديو

ترشيحاتنا

فوائد وطريقة استخدام حب الرشاد السحرية

21 % انخفاضا في الإصابات بـ كورونا.. بالأرقام بشرى سارة من وزيرة الصحة

بالفيديو.. عون يهاجم الحريري ويتهمه بالكذب

5 قتلى من النساء والأطفال في هجوم للقوات الإثيوبية على السودان

وزيرة الصحة: إصابات كورونا تراجعت 21%.. والشبورة وراء زيادة الوفيات

بشرى سارة بشأن تعافي يسرا وخالد سليم من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوة الدماغ .. كتاب محمد صلاح الجديد.. ماذا يضيف لشخصيته؟

شاهد .. مدرسة بريطانية تهدد تلميذة مسلمة بسبب زيها المحتشم | صور

نشرة الصحة والمرأة .. حيل تحميك من السكري .. دراسة توضح تأثير كورونا على أعضاء الجسم