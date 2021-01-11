ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن مناعة القطيع

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:52 م
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية
Advertisements
حسام رضوان
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن الاسبوع القادم ستشجع المنظمة جميع البلدان على الوفاء بتعهداتها تجاه حملة التلقيح العالمية "كوفاكس"، وذلك حتى يتم الانتهاء من تطعيم عمال الصحة والمعرضين لمخاطر عالية في جميع  البدان في غضون 100 يوم، مشيرًا إلى أن مناعة القطيع ضد الفيروس لن تحدث في العام الجاري.

وأضاف:"تواصل منظمة الصحة العالمية مطالبة مصنعي اللقاحات من جميع أنحاء العالم بالتحرك بسرعة لتوفير البيانات اللازمة التي ستسمح لنا بالنظر فيها في قوائم الاستخدامات الطارئة".

وتابع:"يسعدني أن فريق منظمة الصحة العالمية موجود الآن في الصين ويعمل مع منتجي لقاحي سينوفاك وسينوفارم المضادين لفيروس كورونا، لتقييم الامتثال لممارسات تصنيع الجودة الدولية قبل إدراج الاستخدام الطارئ المحتمل من قبل منظمة الصحة العالمية. نتطلع ايضا إلى معهد سيرم الهندي، لتقديم مجموعات بيانات كاملة للتقييم السريع حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية من تحديد ما إذا كان بإمكاننا التوصية بلقاح أسترازينيكا للاستخدام الدولي".

وذكر أدهانوم أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع، أخطرت اليابان منظمة الصحة  بشأن نوع جديد من الفيروس. كلما زاد انتشار كورونا، زادت فرصة حدوث تغييرات وطفرات جديدة للفيروس. وعلى وجه الخصوص، يبدو أن انتقال بعض أنواع الفيروس آخذ في الازدياد. يمكن أن يؤدي ذلم إلى زيادة عدد الإصابات والاستشفاء، وهو أمر يمثل إشكالية كبيرة لعمال الصحة والمستشفيات التي اقتربت بالفعل من نقطة الانهيار. في الوقت الحاضر، لا يبدو أن المتغيرات تظهر زيادة في شدة المرض".

وواصل:" كما نعمل على البحث من أجل إطلاق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، نواصل العمل على تحديد أصول الفيروس. يسعدنا أن فريقًا دوليًا من العلماء - خبراء متميزين من عشر مؤسسات ودول - بدأوا سفرهم إلى الصين للمشاركة في البحث العلمي ومراجعته مع نظرائهم الصينيين حول أصول الفيروس. ستبدأ الدراسات في ووهان، لتحديد المصدر المحتمل للعدوى للحالات المبكرة. ستقود الأدلة العلمية الفرضيات، والتي ستكون بعد ذلك أساسًا لمزيد من الدراسات طويلة المدى".

وشدد على أنه على الرغم من اللقاحات، فإن مناعة القطيع ضد فيروس كورونا لن تحدث في عام 2021.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وسط تحذيرات.. إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز مليونى حالة

يهاجم كل جهاز في الجسم.. تحذير شديد من الصحة العالمية إلى العالم بسبب كورونا

إيطاليا تسجل أكثر من 36 ألف إصابة بكورونا و653 حالة وفاة

بريطانيا تسجل 23 ألف إصابة بـ كورونا و500 حالة وفاة

تركيا تسجل 4542 إصابة جديدة بكورونا و123 حالة وفاة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح ريمديسيفير لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

بعد شكاوى المواطنين.. إغلاق مطعمي البرنس وروستو وإنذار مونجينى.. .. صور

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. اليوم

بـ إطلالة جذابة.. نرمين الفقى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد

وزيرة الصحة: انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا

أنباء عن تغريم الجبلاية سيد عبدالحفيظ ومدرب بيراميدز ماليا

أعراض كورونا.. بيان مهم من وزارة الصحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور