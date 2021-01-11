المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: عام 2020 كان استثنائيا في نشر الشائعات ..فيديو

أكدت نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التقرير الذي صدر وتناول الشائعات التي طالت الدولة هذا العام يدل على أنه كان عاما استثنائيا، وتم إفراد مساحات لبعض التفاصيل التي تساعد على رفع الوعي لدى المواطن.





وأضافت "زغلول"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشائعات تعمل على رصد أغرب القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر لتصدير أزمة للدولة.





وتابعت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التقرير هذا العام له شكل خاص، ومقسم إلى 3 أجزاء منها حصاد الشائعات بشكل عام على مدار العام، إضافةً إلى الشائعات التي استغلت أزمة كورونا.





وأشارت إلى أن الشائعات استهدفت تشويه الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار 2020، مؤكدة أنه كلما تزيد الإنجازات نتعرض لمزيد من الشائعات.

وقالت إن مصر تعرضت لأكبر عدد من الشائعات خلال شهر أبريل الماضي بعد بداية أزمة كورونا، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أرض خصبة لانتشار الشائعات.



