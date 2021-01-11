هنعمرها.. أحمد موسى يستعرض معلومات عن مشروع مستقبل مصر

عرض الإعلامي أحمد موسى، جزء من الفيلم الوثائقي عن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى.

وعقب"موسى"، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: «هذا المشروع مصري خالص، ولا نلقي بالًا لأي شائعات ضد إنجازات الدولة».

ويأتى الفيلم الوثائقى، عن المشروع التنموى العملاق "مستقبل مصر"، لتوثيق الإنجازات التى تحققت على أرض المشروع منذ بدايته، حتى وقتنا هذا، وتم تصويره بالكامل داخل المشروع.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، تفقد فى الجمعة الماضية، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربى للجمهورية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع "مستقبل مصر"، الممتد على مساحة 500 ألف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة فى مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى، ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة فى جميع المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.





ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة فى السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد، ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخرى غير مباشرة لجميع المواطنين، نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التى يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.





ويقع المشروع على امتداد طريق محور الضبعة، أحد الطرق الجديدة التى تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق، وتم اختيار الموقع لما يوفره من مزايا جغرافية عديدة لقربه من موانئ التصدير، والمطارات، والمناطق الصناعية، وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية، الأمر الذى يسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من أراضى المشروع إلى سائر أنحاء الجمهورية، هو ما كان له أثر ملموس بالفعل خلال العام الماضى، لتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين من إنتاج المشروع خلال جائحة فيروس كورونا.





وتتضمن البنية الأساسية والإدارية للمشروع منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والرى، مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وآلاف من جهاز الرى المحورى "بيفوت" و2 محطة كهرباء بطاقة 250 ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 کم، وكذلك شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالى طول 500 كم.



