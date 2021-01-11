مساعد وزير الخارجية الأسبق: جميع أفعال إسرائيل باطلة وفقا للقانون الدولي .. فيديو

قال السفير رخا احمد حسن مساعد وزير الخارجية الاسبق ، ان قضايا الشعوب مهما توغلت عليها قوي الاستعمار والاحتلال تظل قائمة طالما هذا الشعب مزال متواجد وحي وهذا ينطبق علي القضية الفلسطينية مؤكدا ان هناك 138 دولة من دول العالم تعترف بدولة فلسطين .





واضاف احمد حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، : اسرائيل مهما فعلت فجميع افعالها باطلة وفقا للقانون الدولي وتحتاج الي قوة ضغط فعالة وعقوبات رادعة من اجل تنفيذ القرارات لافتا ان مصر والاردن هم الدولتين الذين لديهم اتصال مباشر بأسرائيل لحل القضية الفلسطينية والتأثير علي الاسرائلين .



