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مركز إعلام الوزراء: أبريل وديسمبر أكثر شهور الشائعات فى مصر خلال 2020

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:30 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامى بمجلس الوزراء، إن أكثر شهور شهدت شائعات هو "أبريل"، لأنه كانت بداية ظهور أزمة كورونا، وكانت أول حالة ظهرت فى مارس، فكان من الطبيعى انتشار الشائعات، ثم شهر ديسمبر، وجميع الشائعات قمنا بالرد عليها بتقارير، أما عن تقرير الحصاد الذى يوضح كافة شائعات العام، نقوم بتحليلها، ومدى انتشارها وأسباب ظهورها، لتطوير الآليات، والاستعداد للتعامل مع شائعات العام التالى.

وأضافت خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، فى اليوم الواحد نرد على أكثر من شائعات، وتصل إلى 3 شائعات، وفى أوقات الأزمة، الشائعات تنتشر بسرعة كبيرة، وندرس كافة الشائعات، لاستخلاص المعلومات، والشائعات فى تطور، ففى الوقت الحالى، الشائعات أكثر تعقيدا من ذى قبل، بينما قبل سنوات، كانت الشائعات صعبة التصديق.

وتابع، من نوعية الشائعات، هى التى تستهدف انجازات ومشروعات قومية، وتحديدا ما حدث فى عام 2020، ومن الملفات التى شهدت الكثير من الشائعات، كورونا فى المقام الأول، ثم ملف التعليم.
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