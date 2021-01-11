بعد شكاوى المواطنين.. إغلاق مطعمي البرنس وروستو وإنذار مونجينى.. .. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية بمحافظة الجيزة برئاسة تامر اشرف رئيس الحي، حملة مكبرة على عدد من المحال محل شكاوي من المواطنين، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.





اسفرت الحملات عن غلق مطعم "روستو " الكائن بشارع الأهرام وقطع المرافق عنه لمزاولة المهنة بدون الحصول علي التراخيص اللازمة وعدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة وهي 50% فقط حفاظا علي سلامة المواطنين

تم رفع اشغالات و تعديات محل "مونجيني للحلويات بشارع الاهرام " وتوجية انذار بعدم تكرار المخالفة لعدم الغلق .





وتمكنت الحملة من غلق مطعم وكافية البرنس بشارع الاهرام بالطالبية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة بمتابعة من السيد اشرف تامر رئيس حي الطالبية وبتواجد من شرطة المرافق وجاري المتابعة .



