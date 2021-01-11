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محافظات

بعد شكاوى المواطنين.. إغلاق مطعمي البرنس وروستو وإنذار مونجينى.. .. صور

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:35 م
غلق المطاعم بالحيزة
غلق المطاعم بالحيزة
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محمد الصاحى
شنت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية بمحافظة الجيزة برئاسة تامر اشرف رئيس الحي، حملة مكبرة على عدد من المحال محل شكاوي من المواطنين، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

اسفرت الحملات عن غلق مطعم "روستو " الكائن بشارع الأهرام وقطع المرافق عنه لمزاولة المهنة بدون الحصول علي التراخيص اللازمة وعدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة وهي 50% فقط حفاظا علي سلامة المواطنين 
تم رفع اشغالات و تعديات محل "مونجيني للحلويات بشارع الاهرام " وتوجية انذار بعدم تكرار المخالفة لعدم الغلق .

وتمكنت الحملة من غلق مطعم وكافية البرنس بشارع الاهرام بالطالبية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة بمتابعة من السيد اشرف تامر رئيس حي الطالبية وبتواجد من شرطة المرافق وجاري المتابعة .

جاذ ذلك في بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وفي ضوء المتابعات اليومية التي تنفذها المحافظة للتأكد من التزام المحال والمطاعم بالإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمطاعم وعدم وجود اي ازدحامات او تكدسات حفاظا علي السلامه العامة 
بعد شكاوى المواطنين.. إغلاق مطعمي البرنس وروستو وإنذار مونجينى.. .. صور
بعد شكاوى المواطنين.. إغلاق مطعمي البرنس وروستو وإنذار مونجينى.. .. صور
بعد شكاوى المواطنين.. إغلاق مطعمي البرنس وروستو وإنذار مونجينى.. .. صور
بعد شكاوى المواطنين.. إغلاق مطعمي البرنس وروستو وإنذار مونجينى.. .. صور
بعد شكاوى المواطنين.. إغلاق مطعمي البرنس وروستو وإنذار مونجينى.. .. صور
بعد شكاوى المواطنين.. إغلاق مطعمي البرنس وروستو وإنذار مونجينى.. .. صور
بعد شكاوى المواطنين.. إغلاق مطعمي البرنس وروستو وإنذار مونجينى.. .. صور
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