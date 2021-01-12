برلماني سابق يطالب بعقوبة منع الزوجة للأب من رؤية أطفاله

قال المحامي خالد حنفي وعضو مجلس النواب السابق، لا نستطيع أن نجزم بأن جميع الأزواج تلتزم بآليات سداد النفقة التي أقرها القانون، ولكن هناك أعداد كبيرة من الأزواج لا تمتلك الحيلة والتصرف الأمثل لإثباته السداد يأتي هذه الأمر بالتزامن مع وجود زوجات تسير علي خطي الألعايب الخداعية لجعل القضاء والمجتمع يتعاطف معها لكونها الضحية.





وطالب "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتوقيع عقوبة السجن علي الزوجة التي تمنع الأب من رؤية أطفاله الصغار وإذا إستمرت في التعنت يتم تغريمها تعويض مالي للزوج بسبب حرمانه من حق من حقوقه القانونية.





وناشد عضو مجلس النواب السابق، النواب الجدد بضرورة طرح قانون الأحوال الشخصية داخل أروقة البرلمان وذلك لإقرار تعديلا جديدة تتماشي مع مستجدات قضايا الطلاق وتوابعها ولا سيما بعد إرتفاع معدلات الإنفصال، لافتا إلي وجوب إيجاد التوازن في منح الحقوق والواجبات للعلاقات الزوجية وعدم المغالاة لصالح طرف معين.





وتابع حنفي، كما أن تدرج حضانة الأطفال من الأم والجدة أو الموكل من عائلة الأم ثم إنتهائها بالأب، أمر في منتهي الخطورة يعاني منه كثير من الأزواج، لذا يجب النظر بعين الإعتبارإلي أن هناك عوائق قائمة للأزواج أيضا كمث الزوجات.



