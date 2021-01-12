برلماني: مجلس النواب الجديد يعمل على وضع قوانين تناسب التطورات العالمية

قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب الجديد يبدأ عمله وسط مجموعة من التحديات والصعوبات التي يجب عليه أن يتخطاها ويضع حلولا لها، مشيرا إلى أن مجلس النواب الجديد سيعمل على وضع قوانين تناسب التطورات العالمية.





وأوضح "وطني"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرلمان الماضي أدى دوره بصورة جيدة، قائلا:"هناك أكيد غلطات حدثت لكن الايجابيات كانت أكثر بكثير وتميزت هذه الفترة بخروج عدد من القوانين التي استطاعت ان تخدم الوطن والمواطنين".





وأكد عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية وتحولات ديموقراطية بالتعاون بين مجلسي التشريع في مصر وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لافتا إلى أن الجميع سيعمل على خدمة الوطن والارتقاء به.





يذكر أن رئيس الجمهورية، قرر دعوة مجلس النواب للانعقاد اليوم الثلاثاء 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.





وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين موجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.