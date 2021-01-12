مميش: الرئيس السيسي وجه بإنشاء الأنفاق لحل أزمة عبور البضائع بمنطقة قناة السويس.. فيديو

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، أنه كانت هناك معوقات منها عبور قناه السويس للبضاعة القادمة سواء التي تدخل من الشرق أم الغرب وتتخذ وقتا طويلا في الانتظار.





وأضاف مميش، خلال لقاء له لبرنامج "المواجهة" عبر فضائية "إ كستر نيوز" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فكر في إنشاء الأنفاق ووجهنا بتنفيذها وتمت بعد مجهود جبار.





ونوه مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، بأن تلك الأنفاق تمت تحت اشراف الهيئة الهندسية لقناة السويس.



