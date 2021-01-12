ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مميش: الرئيس السيسي وجه بإنشاء الأنفاق لحل أزمة عبور البضائع بمنطقة قناة السويس.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:37 ص
الفريق ايهاب مميش
الفريق ايهاب مميش
Advertisements
محمود محسن
أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، أنه كانت هناك معوقات منها عبور قناه السويس للبضاعة القادمة سواء التي تدخل من الشرق أم الغرب وتتخذ وقتا طويلا في الانتظار.

وأضاف مميش، خلال لقاء له لبرنامج "المواجهة" عبر فضائية "إكستر نيوز" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فكر في إنشاء الأنفاق ووجهنا بتنفيذها وتمت بعد مجهود جبار.

ونوه مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، بأن تلك الأنفاق تمت تحت اشراف الهيئة الهندسية لقناة السويس.

وأشار مميش إلى أنه عملنا لكل نفق كوبرى بالقرب منه حتى تساعد على الحل اذا حدث أي ازمة، مؤكدا أنه كنا نفكر لصالح الوطن ولصالح الشعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا.. حلقة استثنائية لبرنامج ابن مصر حول جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لتكريم المتفوقين

مهاب مميش يهدي جائزة محمد ربيع للرئيس السيسي: هو ابن مصر فعلا

مميش من جامعة الفيوم: تعطل سفينة بالمجرى الملاحي أبرزت فكرة حفر قناة السويس الجديدة

مميش: يد التطوير امتدت إلى الموانئ المصرية لأنها تربط مصر بالعالم..فيديو

إيهاب مميش: نعمل على تقديم حوافز للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس..فيديو

مميش: محمد علي باشا أول من عرض عليه فكرة قناة السويس ورفضها.. فيديو

ترشيحاتنا

الوضح حرج.. نفاذ الأكسجين من مستشفى بريطاني وسط ارتفاع مرضى كورونا

هل من أصيب بكورونا سيحصل على لقاح؟.. مستشار السيسي يجيب

اختفاء أم سيف.. أشهر يوتيوبر سورية تثير الجدل بفيديو يكشف تعرضها للخطف.. فيديو

قوة الدماغ .. كتاب محمد صلاح الجديد.. ماذا يضيف لشخصيته؟

وزيرة الصحة: زيادة تدفق الأكسجين في المستشفيات عن المعدلات المعتادة بنسبة 50%

تعليق مثير من زيزو بعد أنباء تمرده ورحيله عن الزمالك.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم ناسا.. عالم مصري يفسر تعاقب الليل والنهار بنظرية جديدة | فيديو

الجوازة باظت.. سيارات شاركت الزعيم عادل إمام بطولة عريس من جهة أمنية | صور

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022