اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمركز بلاط في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد ، فصل التيار الكهربائي عن ٤ مناطق في قرى المركز.





وأشار المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط، في بيان صحفي، الي انه سيتم فصل مغذي تفريعة "البليزة"، وأن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء، مضيفًا أن المناطق المتأثرة بالفصل هي "البليزة -أبو دفية أبو درويش- والآبار الزراعية.





وأضاف جبالي، أنه من المقرر فصل الكهرباء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.





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من جانب اخر شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حملة موسعة، لرفع الإشغالات والمخالفات، بكل المحلات والمقاهي وغيره من إشغالات الطريق، بمعرفة العاملين بالإدارة الهندسية.





وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، في بيان صحفي، استكمال العمل بالمرور على المحال التجارية، لتقنين أوضاع الإشغالات أمام المحال التجارية، وذلك بمعرفة العاملين بالإدارة الهندسية.





وحذر الطماوي، المخالفين من عدم تقنين أوضاعهم، مشددًا على أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة يجري رصدها.





وناشد رئيس مركز الخارجة، المخالفين بالبدء في تقنين أوضاعهم، منبهًا على ضرورة فتح الطريق والأرصفة للمواطنين دون وضع أي أشغال عليها.





وعلى جانب آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، حملة نظافة للأحياء السكنية بالمدينة وضواحيها.





أوضح رئيس مركز الخارجة، أن الحملة تضمنت إزالة أشجار تعوق خطوط الصرف الصحي بجراج الوحدة المحلية ورفع القمامة ومخلفات زراعية بمعرفة العاملين بأحياء مدينة الخارجة، وشملت أعمال الحملة إزالة الأتربة والإشغالات والمخلفات بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.





وأشار الطماوي، إلى أن حملات النظافة مستمرة لإزالة المخالفات بالشوارع العامة والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة والطرق لرفع كفاءة بعض الشوارع وإزالة الأتربة منها.





وفى ذات السياق، كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، مسئول منظومة النظافة والمتابعة الميدانية وإدارة البيئة، بمتابعة حملة تجميل المدينة بهدف الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة ترتقي إلى مستوى المدينة السياحية والوفود الزائرة لها.



