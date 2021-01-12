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رياضة

فنان الشعب.. عمرو زكي يهنئ حازم إمام بعد تعيينه في مجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:31 ص
عمرو وحازم
عمرو وحازم
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محمد بدران
هنأ عمرو زكي لاعب الزمالك السابق حازم إمام وذلك بعد نيله ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعيينه في مجلس النواب.

ونشر عمرو زكي صورة له بصحبة حازم امام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: وكتب "مبروك يا سيادة النائب.. فنان الشعب".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، قد وجه التهنئة للثلاثي "محمد عمر وحازم إمام وحسام غالي" على نيلهم ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعيين في مجلس النواب.

وقال اتحاد الكرة عبر حسابه على "تويتر": "الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ الكابتن محمد عمر والكابتن حازم إمام  والكابتن حسام غالي بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهم أعضاء في مجلس النواب لينضموا إلى زملائهم الرياضيين الذين نجحوا في انتخابات المجلس".

الثلاثي عمر وحازم وغالي سبق لهم تمثيل جميع المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية خلال مشوارهم مع كرة القدم.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب.

وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة. وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.


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