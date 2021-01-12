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حوادث

سلبية جميع العينات.. "مرور سوهاج" يُكثف حملاته على الطرق للكشف عن مُتعاطي المخدرات بين السائقين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:50 ص
العينات
العينات
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أنغام الجنايني
كثفت مديرية أمن سوهاج الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية؛ للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات، حرصًا على سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم .

ولانتشار المواد المُخدرة بين سائقي الطرق بسوهاج، دشن مرور المحافظة حملة لكشف عن تعاطي السائقين للمواد المخدرة أم لا.

وأسفرت الحملة عن سحب  ٢٠ عينة عشوائية لسائقي الطرق الزراعية والصحراوية، وكانت جميع نتائجهم سلبية.

وصرح مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج ل"صدى البلد" أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين الذين يتم اكتشاف قيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف أنهم يعملون بقصارى جهدهم لحفظ الأمن والأمان، وضمان صحة وسلامة الأهالي والأبناء، وأن لن يغفل لهم جفن قبل تحقيق الانضباط وإلتزام الخارجين عن القانون بنصوصه.

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