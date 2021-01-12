صحف السعودية اليوم: الولايات المتحدة تصنف الحوثيين منظمة إرهابية.. كورونا حول العالم يتخطى91 مليونا.. تونس تسجل حصيلة قياسية.. وطوارئ صحية وحظر تجول تام في لبنان..وإعلان الطوارئ فى واشنطن حتى 24 يناير

الغذاء والدواء السعودية: ندرس تراخيص لعدد من اللقاحات المتقدمة غير فايزر

أمطار مكة تقطع الكهرباء عن الأحياء 10 ساعات

البحرين تلغي فحص «كورونا» للمسافرين القادمين عبر جسر الملك فهد

"الصحة العالمية" تُحذّر من الانتشار السريع لسلالة جديدة من كورونا

رئيس جنوب أفريقيا يؤكد أن بلاده تعيش أكثر مراحل وباء كورونا تدميرًا

الصين تسجّل تراجعًا ملحوظًا في الإصابات اليومية بكورونا

15 ألفا من قوات الحرس الوطني لتأمين تنصيب بايدن

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب الحدود الروسية-المنغولية









تناولت الصحف السعودية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، أبرزت صحيفة "سبق" إعلان علنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 363949 حالة. وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 158 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355706 حالة.









وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6295 حالة وفاة.









وأوضحت صحيفة "الوئام" إعلان رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، أن الهيئة تدرس تراخيص لعدد من اللقاحات المتقدمة غير لقاح فايزر.









وقال الدكتور هشام الجضعي، خلال لقائه في برنامج "في العلن" على قناة "السعودية"، إن 5 شركات منتجة للقاحات تقدمت للحصول على ترخیص من الهيئة، بعضها لم يستكمل جميع إجراءات التقديم، وذلك بسبب عدم اكتمال التجارب السريرية.









وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى توجيه وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالاستمرار في المنع الكامل للشيشة ومنتجات التبغ والنيكوتين المختلفة في جميع الأماكن العامة بالمملكة. وجاء ذلك في خطاب وجهه وزير الصحة بعد تلقي الوزارة خطابا من منظمه الصحة العالمية، أشارت فيه إلى تزايد الإصابات بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعودة استخدام الشيشة في بعض الدول.









وذكرت صحيفة "اليوم" أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرمة أمس الأول تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من الأحياء السكنية لمدة 10 ساعات في البعض منها، فيما أغلقت تجمعات المياه العديد من الطرق والشوارع بالراشدية والشرائع، كما احتُجز عدد من السيارات في طريقي الصهوة ومخطط الفيصل، وباشرت فرق الدفاع المدني المواقع المتضررة وأخرجت المحتجزين وسحبت المركبات بعيدًا.









وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الرحلات الجوية بين قطر والسعودية استؤنفت أمس، الاثنين، بحسب ما أعلنت الخطوط الجوية في البلدين، في إطار الحل الذي جرى التوصل إليه بين أطراف الأزمة الخليجية، والتي جاءت تبعا لاستضافة السعودية قمة لم الشمل الخليجي والعربي، وحرصها على قطع الطريق أمام الدول الإقليمية، التي سعت لاستغلال الأزمة الطارئة الحالية لصالحها، وتفويت الفرصة عليها لتنفيذ مخططاتها التوسعية في المنطقة.









عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "عكاظ" بأن مملكة البحرين قررت أنه سيتم بدءًا من يوم الأحد القادم، إلغاء خدمة فحص فيروس كورونا المستجد (PCR) عند الوصول إلى جسر الملك فهد لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين، وذلك حرصًا على تسهيل السفر أمام القادمين للمملكة عبر جسر الملك فهد واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين وتوفير الخيارات التي تصب في التيسير عليهم.









وأشارت صحيفة "سبق" إلى إعلان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان (الاثنين) حالة الطوارئ الصحية لمواجهة خطورة تفشي وباء كورونا، كما طلب من الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة؛ بما فيها حالات كورونا. وقرّر المجلس الأعلى للدفاع منع الخروج إلى الشوارع والطرقات بدءًا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس.









وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بإعلان وزارة الصحة التونسية تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد قبل نحو عام، وأصبح إجمالي عدد المصابين في تونس 119 ألفا و446، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5284 منذ فبراير 2020.









وقالت صحيفة "عاجل" إن وزارة الخارجية الأمريكية كشفت، أمس الاثنين، عن أسباب إدراج جماعة الحوثيين (المدعومة من إيران)، على قائمة الإرهاب، مؤكدة أن الجماعة التي ترتكب أعمال وحشية ضد الإنسانية في اليمن، تمارس العنف والإرهاب مستشهدة بآخر الأعمال الإرهابية في مطار عدن والذي راح ضحيته العشرات، وأشارت في الوقت نفسه إلى مساعدة الحرس الثوري الإيراني لهم عن طريق إرسال الصورايخ والطائرات دون طيار التدريبات العسكرية لأفراد جماعة الحوثي.









وأوضحت صحيفة "الرياض" ترحيب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية، الاثنين، بإعلان الولايات المتحدة تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية.









وطالبت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بالاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع، والذي يهدف إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن.









وذكرت صحيفة "سبق" أن الاتحاد الأوروبي طالب إيران بوقف التصعيد والعدول عن انتهاكات الاتفاق النووي، معتبرًا أن رفع طهران مستوى التخصيب إلى 20% تطور خطير للغاية ومصدر قلق.









وقال الاتحاد الأوروبي، إن رفع إيران لمستوى التخصيب في منشأة فوردو انتهاك للاتفاق النووي، فيما رحب بالجهود الرامية لعودة واشنطن للاتفاق النووي وببيان الرئيس الأمريكي، المنتخب جو بايدن بشأن الاتفاق.









وأوضحت صحيفة "اليوم" تصريح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوز بأن بلاده "تعيش أكثر مراحل وباء كورونا تدميرًا، خاصة بعد ظهور السلالة الجديدة للفيروس داخل البلاد"؛ حيث سجلت جنوب إفريقيا اليوم، 17 ألفًا و421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و339 حالة وفاة.













دوليا، قالت صحيفة "الوئام" إن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أظهرت أن عدد الإصابات بلغ 91 مليونا و319 ألفا و654 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و952 ألفا و979 وفاة، حتى الثلاثاء.









وأوضحت صحيفة "سبق" إعلان منظمة الصحة العالمية على حسابها الرسمي في "تويتر"، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، محذّرة من انتشار العدوى السريعة للسلالات الجديدة؛ مما يثقل كاهل المستشفيات.









وذكر الدكتور تيدروس إدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن السلالة الجديدة المكتَشفة والتي وُجدت في اليابان؛ يمكن أن تؤدي إلى قفزة للإصابات بالمرض وعدد المرضى في المستشفيات؛ الأمر الذي يثير مشاكل كبيرة بالنسبة للموظفين الطبيين والمستشفيات التي اقترب بعضها من نقطة الانهيار.









وأوضحت صحيفة "الرياض" إعلان قائد الحرس الوطني الأمريكي، تكليف الحرس الوطني بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من القوات لدعم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلي بها الجنرال دانيال هوكانسون، قائد الحرس الوطني، أمس الاثنين.









ويتزامن إعلان الحرس الوطني مع تحذير مكتب التحقيقات الاتحادي من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في واشنطن العاصمة و50 مدينة بعواصم الولايات الأمريكية قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير .









وأفادت صحيفة "عاجل" بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب التقى نائبه مايك بنس، مساء أمس، الاثنين، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. وذكرت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي ونائبه تعهدا بالعمل لمصلحة البلاد، "حتى نهاية" مدة ولايتهما.









وأشارت صحيفة "اليوم" إلى إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وافق على إعلان الطوارئ للعاصمة واشنطن من الآن وحتى 24 يناير، وفقًا لـ"رويترز".









ويأتى القرار بعد ساعات من تحذير السلطات من تهديدات أمنية خلال أسبوع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.









وذكرت صحيفة "اليوم" أن شركة تويتر أعلنت، أمس الاثنين، أنها أوقفت أكثر من 70 ألف حساب منذ الجمعة الماضي، في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي قام بها حشد مؤيد للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مبنى الكابيتول.









وقالت صحيفة "عكاظ" إن زلزالا عنيفا بقوة 6.8 درجة ضرب في الساعات الأولى من صباح (الثلاثاء) شمال منغوليا قرب الحدود مع روسيا، بحسب ما أفاد المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي، وأوضح المعهد أن مركز الزلزال يقع على عُمق 10 كلم وعلى بُعد 33 كلم جنوب غرب مدينة تورت، مشيرًا إلى أنّ الاحتمال ضئيل بأن يكون قد تسبّب بسقوط ضحايا أو أضرار.









وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى إعلان أرخبيل ميكرونيزيا في المحيط الهادئ، أمس الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما كان من آخر الدول التي نجت من الوباء حتى الآن، وقال الرئيس ديفيد بانويلو إن هذا الخبر «مقلق» بالنسبة إلى الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 100 ألف نسمة، موضحا أن الشخص المصاب تحت مراقبة دقيقة.









وقالت صحيفة "سبق" إن اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها سجّلت 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضًا من 103 حالات في اليوم السابق.







