روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة حتى فبراير 2021

مددت روسيا، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وإليها حتى الأول من فبراير 2021.



وقال مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا- في بيان، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إن قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة يهدف إلى حماية الصحة العامة.