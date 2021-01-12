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أخبار العالم

روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة حتى فبراير 2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:27 ص
صدى البلد
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ا ش ا
مددت روسيا، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وإليها حتى الأول من فبراير 2021.

وقال مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا- في بيان، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إن قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة يهدف إلى حماية الصحة العامة.

وأضاف البيان أن قرار تمديد تعليق الرحلات الجوية ساري حتى يوم 1 فبراير 2021.
جدير بالذكر أن روسيا علقت الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة يوم 22 ديسمبر 2020؛ لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
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