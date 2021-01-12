بعد ترشحه لرئاسة برلمان 2021.. من هو المستشار حنفي الجبالي؟

أعلن المستشار حنفي الجبالي، عضو مجلس النواب، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، ترشحه على مقعد رئيس مجلس النواب، وذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للمجلس، والتي ترأستها النائبة فريدة الشوباشي، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا.



ويستعرض "صدى البلد" السيرة الذاتية للمستشار حنفي الجبالي المنافس الأبرز والوافد الجديد ببرلمان 2021:





1. مولده:

ولد في 14 يوليو 1949.





2. مؤهلاته:

- ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام "جيد جدًا".

- دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول".

- دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جدًا".

- دكتوراة في القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جدًا".





3. تدرجه الوظيفي:

- معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976

- مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977

- وكيلا للنائب العام في 6/8/1978

- وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 4 /1976

- وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/1976

- وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976

- مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978

- عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978

- مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982

- مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982

- مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983

- مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988

- رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996

- نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001

- رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا من سنة 2001 حتى سنة 2004

- رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018





4. إنجازاته





- له العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.

- شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

- تم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، كما تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

- له العديد من المؤلفات والمقالات عن القوانين والدستور.