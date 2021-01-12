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محافظات

بمساحة 1800 متر.. إزالة حالة تعد على أرض زراعية بمركز إدكو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:07 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى، بإزالة حالة تعدي علي الأراضي بمساحة ١٨٠٠ م٢  عبارة عن سور من الحجارة البيضاء بقرية المعدية بجوار سور الميناء.


يذكر أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز (كوم حماده - دمنهور - أبو حمص)،  نفذت الخميس الماضي، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 2100 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة ٧ قطع مقسمة ومحاطة بسياج من الصاج تمهيدًا للبناء من الداخل بمساحة 1200 متر خارج الحيز بعزبة الحداد التابعة للوحدة بصفط العنب بكوم حماده
كما تم إزالة تعدي على أرض زراعية عباره عن أسوار طولية وعرضية على هيئة مقابر إزالة كليه.

- إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 700 م٢ بقرية دسونس ام دينار بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

-إزالة حالة تعدي بمساحة 200م بقرية بركة غطاس بأبو حمص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، كما تم إيقاف أعمال صبة سقف دور أول مخالف بناحية دسونس علي طريق 105 ومصادرة معدات البناء.


كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز  ( دمنهور - إدكو- الدلنجات )، الجمعة الماضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدى على مساحة 980  م٢ عبارة عن الآتي :- 

- إزالة 2 حالة تعدي بالمهد  بمساحة ٥٠٠م٢ عباره عن أسوار بالطوب الأبيض وردم حفر بقري الابعادية و الصفاصيف بدمنهور، وكذا تنفيذ قرار إيقاف أعمال رقم ١٦٧ عبارة عن صب دور رابع علوى بمنطقة شبرا .

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٤٠ متر مربع عبارة عن شدة خشبية للشروع في عمل سمل خرساني بقرية ٦ أكتوبر بإدكو.

- إزالة حالاتى تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٤٠ م  عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية و شدة خشبية دور ارضي بقريتى الوفائية والمسين بالدلنجات.


ونفذت الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسى وشبراخيت، الثلاثاء الماضي ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين. 

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 486  م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة  360 متر عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بنطاق الوحدة المحلية لقري عزب حوش عيسى و ابوالشقاف.

- تنفيذ إزاله فورية فى المهد بمساحة 126 م عبارة عن سور من الطوب الأبيض بقرية كفر السابى بشبراخيت.

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بمساحة 1800 متر.. إزالة حالة تعد على أرض زراعية بمركز إدكو
بمساحة 1800 متر.. إزالة حالة تعد على أرض زراعية بمركز إدكو
بمساحة 1800 متر.. إزالة حالة تعد على أرض زراعية بمركز إدكو
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