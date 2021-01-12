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محافظات

تحرير ٩١ محضر إشغال بالأقصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:26 م
صدى البلد
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شمس يونس
شن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر والمقدم خالد الغول مدير إدارة المرافق بالأقصر، اليوم حملة مكبرة بنطاق مدينة البياضية حيث توجهت الحملة إلى شارع مصطفى كامل والعصارة والذهبي .

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تحت اشراف  اللواء اشرف منير نائب مدير الامن بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.


واسفرت الحملة عن ضبط فرد بدون كمامة وطلب المواطن التصالح الفورى حيال المخالفة وتم دفع قيمه الغرامةكما تم  تحرير91 محضر تضمنت ٢٤ محضر اشغال، و8 محاضر نظافة عامة،و٦ بائع متجول،و٢ محضر لمقاهى تقدم الشيشه،و ١١ محضر مضبوطات متنوعة، و٣٧ محضر إنزالات إدارية و٣ محاضر منشأة بدون ترخيص .

وشدد رئيس مدينة البياضية و المقدم خالد الغول مدير ادارة المرافق على المحال التجارية  بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية،  والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين  لسلامة المنتج. 

كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطرق .
تحرير ٩١ محضر إشغال بالأقصر
تحرير ٩١ محضر إشغال بالأقصر
تحرير ٩١ محضر إشغال بالأقصر
تحرير ٩١ محضر إشغال بالأقصر
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