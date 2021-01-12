تحرير ٩١ محضر إشغال بالأقصر

شن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر والمقدم خالد الغول مدير إدارة المرافق بالأقصر، اليوم حملة مكبرة بنطاق مدينة البياضية حيث توجهت الحملة إلى شارع مصطفى كامل والعصارة والذهبي .
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تحت اشراف اللواء اشرف منير نائب مدير الامن بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
واسفرت الحملة عن ضبط فرد بدون كمامة وطلب المواطن التصالح الفورى حيال المخالفة وتم دفع قيمه الغرامةكما تم تحرير91 محضر تضمنت ٢٤ محضر اشغال، و8 محاضر نظافة عامة،و٦ بائع متجول،و٢ محضر لمقاهى تقدم الشيشه،و ١١ محضر مضبوطات متنوعة، و٣٧ محضر إنزالات إدارية و٣ محاضر منشأة بدون ترخيص .
وشدد رئيس مدينة البياضية و المقدم خالد الغول مدير ادارة المرافق على المحال التجارية بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين لسلامة المنتج.
كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطرق .