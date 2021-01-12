نتنياهو يأمر ببناء 800 وحدة استيطانية بالضفة الغربية.. فيديو

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ،بدفع مخططات بناء ٨٠٠ وحدة استيطانية جديدة موزعة على عدة مستوطنات فى الضفة الغربية.





جاء ذلك خلال تقريرًا عرضته فضائية "روسيا اليوم".





وأوضح التقرير أن هذا الأمر قد أتى ردًا على مقتل مستوطنة إسرائيلية و لتوسيع مستوطنات تحيط بمدينة رام الله" كبيت إيل" .





وتضمنت أوامر نتنياهو أن ترفع هذه المخططات فى الجلسة المقبلة لمجلس التخطيط الأعلى.





ومن جانبه قالت " حاجيت أوفران" المتحدثة باسم منظمة السلام إن "حكومة نتنياهو تحاول أن ترسل رسالة إلى "بايدن" مفادها أن الكثير من المشكلات ستوجد معه عندما يستلم الحكم" ،مضيفة أن نتنياهو يضع كل المخططات السيئة ليضطر بايدن التعامل معها عند قدومه إلى الحكم الشهر الجاري.





وأضاف التقرير أن النشاط الاستيطاني يتزامن مع أعمال حفر قرب حائط البراق ،مشيرًا إلى أن "دائرة الأوقاف الإسلامية" حذرت من انهيارات أرضية جنوب المسجد الأقصى ،مؤكده ان ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات اليونسكو.





وفى هذا الصدد قال "فخري أبو دياب" الناشط بالدفاع عن أراضي حى البستان بفلسطين" إن نتنياهو يستغل ظروف تغير السياسات فى البيت الأبيض وبعض عمليات التطبيع التى تحدت مع الدول العربية لكى ينفرد بالهجمة على القدس ،مضيفًا أن نتنياهو يريد أن يرضى المتطرفين والمستوطنين لكسب المزيد من الأصوات على حساب الأراضي الفلسطينية.