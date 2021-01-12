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سيارات

بشرى لملاك هيونداي النترا 2021 HYUNDAI ELANTRA .. حصولها على جائزة افضل سيارة في أمريكا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:06 م
هيونداي النترا 2021
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا عملاق صناعة السيارات الكورية ، شركة هيونداي السيارة النترا 2021 hyundai elantra ، وحصلت اليوم علي جائزة سيارة العام لأمريكا الشمالية 2021 للمرة الثانية ، بعد حصولها على الجائزة مسبقًا في عام 2012.


حكام جائزة افضل سيارة في امريكا الشمالية، اختبروا أكثر من 40 سيارة قبل اختيار هيونداي النترا 2021 hyundai elantra ، ويشمل الحكام مجموعة متنوعة من خبراء وصحفيي السيارات في الولايات المتحدة وكندا .


وركز الحكام، علي عوامل الريادة والابتكار والسلامة والتصميم ورضا السائقين وتنافسية السعر في هيونداي النترا 2021 hyundai elantra مما جعلها تستحق الفوز بالجائزة بجدارة .

وصرح خوزيه مونيوز رئيس عمليات هيونداي في أمريكا قائلا : “شكرًا لجميع الحكام..يشرفني قبول هذه الجائزة نيابةً عن الشركة وعمالنا في مصانع ألاباما وأولسان وجميع وكلائنا” و اضاف ان هيونداي النترا 2021 hyundai elantra هي رمز تصميمنا الديناميكي وتقنياتنا المتطورة وصرفية وقودنا الممتازة.. وسيحظى عملاء إلنترا بتجرية ثمار جهودنا وتفانينا في صنع هذه السيارة الرائدة”.


هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد تأتي بتصميم جذاب وقوي، رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة و بمحرك 1600 سي سي 140 حصانا متصل بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات .


هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد معززة بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة، فتأتي بـ 6 ايرباج في الأمام والخلف وجاءت بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيا.

أسعار هيونداي النترا 2021 hyundai elantra في مصر.

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الفئة الأولى تباع بسعر 317.000 جنيه حتى 492.000 جنيه لأعلى فئة.
بشرى لملاك هيونداي النترا 2021 HYUNDAI ELANTRA .. حصولها على جائزة افضل سيارة في أمريكا
بشرى لملاك هيونداي النترا 2021 HYUNDAI ELANTRA .. حصولها على جائزة افضل سيارة في أمريكا
بشرى لملاك هيونداي النترا 2021 HYUNDAI ELANTRA .. حصولها على جائزة افضل سيارة في أمريكا
بشرى لملاك هيونداي النترا 2021 HYUNDAI ELANTRA .. حصولها على جائزة افضل سيارة في أمريكا
بشرى لملاك هيونداي النترا 2021 HYUNDAI ELANTRA .. حصولها على جائزة افضل سيارة في أمريكا
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