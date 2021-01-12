بوليسي من الطراز الأول وبسعر خيالي.. الشرطة الأمريكية تشتري كلبا آليا من هيونداي.. صور

تهدف شركة هيونداي، عملاق صناعة السيارات الكورية دائما، للتطوير المستمر للهيمنة على الأسواق العالمية.









بوستون داينامكس Boston Dynamics لصناعة وتطوير الروبوتات والكلاب الآلية. وتمتلك شركة هيونداي عدة شركات أخرى، منها كيا وجنسيس وشركة









وقد أعلنت شرطة هاواي الأمريكية عن شراء كلب بوستون داينامكس Boston Dynamics الآلي بسعر 150,000 دولار، ولكن بتعديلات خاصة وعسكرية لتجعله كلبا بوليسيا من الطراز الأول ليتناسب مع جميع المهام الصعبة للشرطة.











وطورت شركة بوستون داينامكس Boston Dynamics طرازا يسمى "سبوت" للكلاب الآلية التي تسعى دائما لتطويرها بهدف البيع لخدمات الإنقاذ والاستطلاع العسكري واستخدامات أخرى متعددة، منها الإسعافات واستكشاف الخطر والكشف عن المفرقعات أحيانا للحفاظ على العنصر البشري.







وقامت شرطة هاواي الأمريكية بتعيين الكلب وإسناد المهام إليه، وكانت أولى تلك المهام هي السير في الشوارع والبحث عن المشردين لقياس درجة حرارتهم ضمن جهود الشرطة الأمريكية في متابعة انتشار فيروس كورونا.











وسيتم إسناد مهام أخرى للكلب "سبوت" تباعا لتوصيل المعدات الطبية والطعام وبعض جهود الاستطلاع والتحري في المدن للكشف عن المطلوبين أمنيا والمسجلين خطر واستكشاف الهاربين من الأحكام الجنائية.







