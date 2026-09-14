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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يكشف تفاصيل المقابل المالي لبيع خوان بيزيرا

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
ميرنا محمود

كشف الإعلامي سيف زاهر عن التفاصيل المالية الخاصة بصفقة رحيل خوان بيزيرا، موضحا أن النادي الأوكراني لن يحصل على نسبة من إعادة بيع اللاعب.

وأكد أن الزمالك سيحصل على 5 ملايين دولار، بواقع 3 ملايين دولار كاش، ومليوني دولار قسط، بالإضافة إلى مليون دولار بونص.

عقوبة مالية على اللاعب

واختتم سيف زاهر تصريحاته بالإشارة إلى أن البيان الرسمي لنادي الزمالك سيتضمن تفاصيل العقوبة المالية الموقعة على خوان بيزيرا، والتي وصلت إلى 5 ملايين جنيه.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك رسميًا تفاصيل رحيل اللاعب، إلى جانب العقوبة المالية الموقعة عليه، وفقًا لما كشفه سيف زاهر عبر «أون سبورت».

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