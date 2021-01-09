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سيارات

هيونداي تساعد ابل في تصنيع أولى سياراتها الكهربائية

السبت 09/يناير/2021 - 04:27 ص
هيونداي تساعد ابل
هيونداي تساعد ابل في تصنيع أولى سياراتها الكهربائية
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اشرف عطية
لا تزال شركة ابل apple تعمل على مشروعها لبناء سيارة ذاتية القيادة، بل تهدف من خلال "مشروع apple" لتطوير السيارات الذاتية القيادة، مع مصنعي السيارات مثل فولكس واجن .

ورغم اعتراض شركة شركة Google لاستخدام عبارة ذاتية القيادة علي السيارات الا ان ابل ستعتمد علي تطوير ودمج خرائط جوجل للملاحة الذكية داخل السيارات؛ مما يجعلها تتعاون مع كبري كيانات صناعة السيارات في العالم مثل هيونداي التي أعلنت مؤخرا تجهيز الموردين في تايوان للقطع اللازمة لإنتاج سيارة ابل ذاتية القيادة الجديدة ، مع توقعات بالكشف عن نسخة اختبارية لها لاحقًا هذا العام . 

وأكدت هيونداي رسميًا دخولها في مفاوضات مع أبل حول تصنيع سيارات جديدة ذاتية القيادة و علي قدر عال من التطور التقني و التكنولوجي  لتقفز بعدها أسهم الشركة هيونداي و ترتفع قيمتها السوقية بنسبة 19% .

شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية ستساعد أبل على إنتاج سيارتها الجديدة ذاتية القيادة بدعم من جوجل ، وأن ابل و هيونداي يجرون مفاوضات حول هذا الامر .

مشروع ابل لانتاج السيارات سيتم  بمشاركة مهندسين سابقين لشركتي بي ام دبليو BMW وتيسلا TESLA و سيتأخر عن الاسواق لمدة 4 اعوام علي الاقل لان السيارات الجديدة ستكون طفرة نوعية حقا لدخول حقبة زمنية جديدة في مجال السيارات .

و اوضحت هيونداي أن التعاون لن يقتصر على سيارة أبل، بل سيشمل أيضًا تطوير البطاريات الكهربائية ربما لشركة تيسلا او لوسيد موتورز المدعومة من السعودية و لكن هيونداي لم توضح هذا الامر بشكل رسمي حتي الان . 
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