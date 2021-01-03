لمستخدمي آيباد.. كيفية شحن قلم آبل الإلكتروني Apple Pencil

أطلقت شركة آبل Apple ، جيلين مختلفين من القلم الالكتروني Apple Pencil، واللذان يأتيان متوافقين مع أجهزة آيباد iPad اللوحية التابعة لها، ولأن كلا الأداتين تعمل بالبطارية، فمن المحتمل أن ينفذ شحنهما سريع دون أن تعلم كيفية إعادة شحنهم.





ونستعرض فيما يلي كيفية شحن قلم آبل الألكتروني والتحقق من النسبة المئوية للبطارية، وفقا لما ذكره موقع "how to geek".





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كيفية شحن الجيل الأول من قلم آبل الإلكتروني:





يتوافق الجيل الأول قلم Apple Pencil، مع جميع أجهزة آيبادiPad اللوحية المزودة بزر الصفحة الرئيسية ومنفذ Lightning، ولشحن القلم اتبع الخطوات التالية:





1. خذ قلم آبل وقم بإزالة الغطاء في الأعلى، وسترى موصل إضاءة في نهاية Apple Pencil.





2. أدخل هذا الموصل في منفذ Lightning أسفل جهاز آيباد في منفذ الشحن الخاص به، ستسمع صوتا خفيفا وسيبدأ Apple Pencil في الشحن.





3. ابقى القل متصلا بالجهاز لمدة من الوقت، حيث يحتاج قلك آبل الإلكتروني فترة ما بين 15 إلى 30 ثانية للشحن بالكامل.





4. يمكنك أيضا استخدام محول Lightning المرفق مع Apple Pencil لشحنه بدلاً من شحنه من جهاز آيباد.





كيفية رؤية النسبة المئوية لبطارية قلم آبل الإلكتروني:





1. انقر مع الاستمرار فوق جزء فارغ من شاشتك الرئيسية على جهاز آيباد للدخول إلى وضع Jiggle.





2. انقر على أيقونة (+)، أعلى يسار الشاشة.





3.من قائمة الأدوات المنبثقة، حدد إضافة خيار "البطاريات Batteries".





4. سترى الأداة بثلاثة أحجام قم بتحديد شاحد الخيارات إذا كنت تريد أن ترى نسبة البطارية ثم اضغط على زر "إضافة أداة Add Widget".





5. يمكنك الآن معرفة النسبة المئوية لبطارية Apple Pencil في أي وقت.