بـ مليون و700 ألف جنيه.. سماعة آبل AirPods Max مصنوعة من الذهب الخالص وجلد التمساح

أعلنت العلامة التجارية الروسية الفاخرة كافيار Caviar، عن إطلاق إصدار خاص من سماعة الرأس اللاسلكية آبل AirPods Max، مطلية بالذهب الخالص.





وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت الشركة المعروفة بصنع أنواع فاخرة من المنتجات التقنية الشهيرة ، عن سماعة الرأس AirPods Max Gold، مقابل سعر 108 آلف دولار أمريكي (أي ما يعادل مليون و 700 ألف جنيها مصريا).









وسيتوفر الإصدار الخاص من سماعات الرأس اللاسلكية AirPods Max Gold في وقت لاحق من عام 2021، في خياراين لونين هم الأبيض والأسود، وذلك مع توفير قطعة واحدة فقط من كل لون في جميع أنحاء العالم.





وصممت "كافيار" الإصدار الفاخر من سماعات آبل اللاسلكية AirPods Max، من الذهب الخالص عيار 18، مع جلد التسماح مع وجود حلقتين من الذهب عيار 18 عليهما نقش كافيار.





وتمنح الشركة الروسية ضمانا لمدة 1 عام عند شراء الإصدار المصنوع الذهب من سماعات الرأس اللاسلكية AirPods Max، مع مستشار شخصي للصفقة، بالإضافة للتسليم مجانا لأي مكان حول العالم.





وفي شهر ديسمبر المنصرم، أطلقت شركة آبل سماعة الرأس اللاسلكية AirPods Max، بتصميم مميز بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ مع إمكانية دوران كل طرف من أطراف السماعة مستقلا لموازنة الضغط.





وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية AirPods Max من آبل بميزة منع الضوضاء النشطة آنيا وميزة الصوت المحيطي spatial audio، ويتوفر الإصدار الرسمى من الشركة بخمسة ألوان مختلفة هي الأسود الرمادي والفضي والوردي والأزرق والأخضر، مقابل سعر 549 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8684 جنيها مصريا).