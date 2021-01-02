ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بـ مليون و700 ألف جنيه.. سماعة آبل AirPods Max مصنوعة من الذهب الخالص وجلد التمساح

السبت 02/يناير/2021 - 07:15 ص
سماعة الرأس AirPods
سماعة الرأس AirPods Max Gold
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت العلامة التجارية الروسية الفاخرة كافيار Caviar، عن إطلاق إصدار خاص من سماعة الرأس اللاسلكية آبل AirPods Max، مطلية بالذهب الخالص.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت الشركة المعروفة بصنع أنواع فاخرة من المنتجات التقنية الشهيرة، عن سماعة الرأس AirPods Max Gold، مقابل سعر 108 آلف دولار أمريكي (أي ما يعادل مليون و 700 ألف جنيها مصريا).


وسيتوفر الإصدار الخاص من سماعات الرأس اللاسلكية AirPods Max Gold في وقت لاحق من عام 2021، في خياراين لونين هم الأبيض والأسود، وذلك مع توفير قطعة واحدة فقط من كل لون في جميع أنحاء العالم.

وصممت "كافيار" الإصدار الفاخر من سماعات آبل اللاسلكية AirPods Max، من الذهب الخالص عيار  18، مع جلد التسماح مع وجود حلقتين من الذهب عيار 18 عليهما نقش كافيار.

وتمنح الشركة الروسية ضمانا لمدة 1 عام عند شراء الإصدار المصنوع الذهب من سماعات الرأس اللاسلكية AirPods Max، مع مستشار شخصي للصفقة، بالإضافة للتسليم مجانا لأي مكان حول العالم. 

وفي شهر ديسمبر المنصرم، أطلقت شركة آبل سماعة الرأس اللاسلكية AirPods Max، بتصميم مميز  بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ مع إمكانية دوران كل طرف من أطراف السماعة مستقلا لموازنة الضغط.

وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية AirPods Max من آبل بميزة منع الضوضاء النشطة آنيا وميزة الصوت المحيطي  spatial audio، ويتوفر الإصدار الرسمى من الشركة  بخمسة ألوان مختلفة هي الأسود الرمادي والفضي والوردي والأزرق والأخضر، مقابل سعر 549 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8684 جنيها مصريا).
سماعة الرأس AirPods Max Gold سماعة الرأس AirPods Max Gold
سماعة الرأس AirPods Max Gold سماعة الرأس AirPods Max Gold
سماعة الرأس AirPods Max Gold سماعة الرأس AirPods Max Gold
سماعة الرأس AirPods Max Gold سماعة الرأس AirPods Max Gold
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكشف عن تصميم ومواصفات سماعات AirPods المنتظرة.. صور

مرتفعة الثمن.. آبل تعتزم إطلاق سماعات الأذن AirPods Studio في مارس

"كافيار" تطلق إصدارات باهظة الثمن من هواتف iPhone 12 Pro وPro Max.. فيديو

شاهد.. نسخة آيفون 12 برو الشبح المستوحاة من الطائرات النفاثة.. بسعر 86 ألف جنيه

ببطارية تصل لـ 20 ساعة.. آبل تطلق رسميا سماعات AirPods Max.. سعر ومواصفات

تخفيضات كبرى على سماعات AirPods من آبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ عهدي صادق.. وفاة حماة آسر ياسين

اجتماعات داخل "نت فليكس" لوضع تفاصيل مسلسل عمرو دياب الجديد

طبيب منتخب الشباب: لم أقصر في شيء.. وطلباتي رُفضت لأسباب مالية

كريم فهمي يهنئ علي معلول بعيد ميلاده

آسر ياسين ينعى والدة زوجته بكلمات مؤثرة

قطع المياه 10 ساعات عن 3 مناطق بالعاصمة اليوم.. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور

أضرار الإفراط في تناول الشاي الأخضر.. أغلبها خطير

سلوك مزعج لسيدتين يتسبب في إخلاء طائرة من ركابها.. شاهد ما حدث