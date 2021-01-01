آبل تحذف هذا التطبيق لوقف انتشار كورونا.. تفاصيل





تعود القصة عندما زاد تحميل المستخدمين لتطبيق Vybe Together عبر متجر آب ستور الرسمي لشركة آبل، فى محاولة منهم لكسر القواعد الموضوعة مؤخرًا للحد من التجمعات و السيطرة على إنتشار الفيروس التاجي، إلا أن هؤلاء المستخدمين أعلنوا رفضهم التام لينطموا فينما بينهم تجمعات سرية من خلال التطبيق فى نطاق الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا.





الأمر الذى دفع إدارة التطبيق نفسها للتوضيح قائلة:" لقد كان الهدف من الناس ربط الأشحاص ببعضهم البعض فى ظل الظروف الصعبة الحالية من خلال أعداد محدودة للغاية، لا بهذا الشكل الذى نرفضه تمامًا".





إلا أن رد إدارة التطبيق عن الأمر لك يكن مقنعًا كفاية، فكان قرار شركة آبل بحذف التطبيق من متجرها للحد من جائحة كورونا، كما حذفت منصة تيك توك الشهيرة الحملة الإعلانية الخاصة بالتطبيق أيضًا من خلالها.





و فى محاولة أخيرة من إدارة التطبيق لإنقاذ الموقف و الإعتذار، قمات بحذف الموقع المحثث لها، بالإضافة لحسابها الرسمي على منصة إنستجرام.







