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تكنولوجيا

آبل تحذف هذا التطبيق لوقف انتشار كورونا.. تفاصيل

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:24 ص
آبل تحذف هذا التطبيق
آبل تحذف هذا التطبيق لوقف إنتشار كورونا..تفاصيل
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قسم التكنولوجيا
أقدمت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم على حذف هذا التطبيق، لمساهمته فى إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى الآونة الأخيرة، بعدما كان يستخدمه البعض لإقامة الحفلات السرية.

تعود القصة عندما زاد تحميل المستخدمين لتطبيق Vybe Together عبر متجر آب ستور الرسمي لشركة آبل، فى محاولة منهم لكسر القواعد الموضوعة مؤخرًا للحد من التجمعات و السيطرة على إنتشار الفيروس التاجي، إلا أن هؤلاء المستخدمين أعلنوا رفضهم التام لينطموا فينما بينهم تجمعات سرية من خلال التطبيق فى نطاق الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا.

الأمر الذى دفع إدارة التطبيق نفسها للتوضيح قائلة:" لقد كان الهدف من الناس ربط الأشحاص ببعضهم البعض فى ظل الظروف الصعبة الحالية من خلال أعداد محدودة للغاية، لا بهذا الشكل الذى نرفضه تمامًا".

إلا أن رد إدارة التطبيق عن الأمر لك يكن مقنعًا كفاية، فكان قرار شركة آبل بحذف التطبيق من متجرها للحد من جائحة كورونا، كما حذفت منصة تيك توك الشهيرة الحملة الإعلانية الخاصة بالتطبيق أيضًا من خلالها.

و فى محاولة أخيرة من إدارة التطبيق لإنقاذ الموقف و الإعتذار، قمات بحذف الموقع المحثث لها، بالإضافة لحسابها الرسمي على منصة إنستجرام.


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