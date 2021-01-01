ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

طريقة تحميل لعبة فورتنايت على الآيفون واللاب توب مجانا

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:01 ص
لعبة Fortnite
لعبة Fortnite
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يصعب تحميل لعبة فورتنايت Fortnite، على هواتف آيفون لاسيما بعد قرار شركة آبل بحذف اللعبة من متجر التطبيقات التابع لها، ونظرا لأن اللعبة تتميز بشعبية كبيرة يبحث الجميع عن كيفية تحميل لعبة فورتنايت Fortnite.

وقد انتشرت لعبة فورتنايت Fortnite، بشكل كبير بين الشباب خلال الأعوام السابقة، وتضم لعبة القتال المملوكة لشركة تطوير الألعاب الأمريكية Epic Games، العديد من المواقع والنقاط التي تساعدك جمع الأسلحة والذخائر لهزيمة العدو.


ويمكن تنزيل لعبة فورتنايت على أجهزة آبل التي تتوافق معها، حيث أن جميع الأجهزة الإلكترونية لا تتناسب مع جميع الألعاب وخاصة هواتف آيفون التابعة للشركة الأمريكية.

وتعد فورتنايت لعبة فيديو إلكترونية من نوع البقاء، تعمل على العديد من أنظمة التشغيل منها بلاي ستيشن 4، وإكس بوكس وويندوز وماك، وأندرويد، وios.

وتبدأ لعبة فورتنايت باستقلال عدد 40 لاعب علي متن طائرة هليكوبتر وتقوم بالتجول في الهواء وكل لاعب يقوم بالهبوط في المكان الذي يريده داخل اللعبة ثم يقوم اللاعب بالبحث عن سلاح يدافع به عن نفسه للبقاء على قيد الحياة،

ويوجد نوعين من نظام اللعب أحدهم فردي يمكنك اللعب من خلاله ومحاربة جميع الأعداء بنفسك، وأما النظام الثاني يمكنك من خلاله تكوين فرق خاص بك مكون من أربع اشخاص فقط وعند سقوطك على الجزيرة يجب عليك البحث على جميع مواد البناء وتجميع اكبر عدد من النقاط العسكرية والأسلحة والذخيرة كما يجب عليك إعداد الكمائن لكي تسقط فيهم الاعداء.

تحميل لعبة فورتنايت Fortnite لهواتف أندرويد من هنا

تحميل لعبة فورتنايت Fortnite لأجهزة الكمبيوتر من هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبر سار لمستخدمي آيفون.. خدمة جديدة تمكنك من لعب Fortnite عبر سفاري.. تعرف عليها

بسبب فورتنايت.. آبل تخفض معدل عمولتها بنسبة 50%

فضيحة كبرى.. آبل تدفع غرامة 113 مليون دولار بسبب هواتف آيفون .. فيديو

لعبة Cyberpunk 2077 تحقق رقما قياسيا بأكثر من مليون لاعب متزامن وبيع 8 ملايين نسخة

صدمة لمحبي بلاي ستيشن.. سونى تحذف Cyberpunk 2077

بالخطوات.. كيفية تحميل فورتنايت على الكمبيوتر أو اللاب توب

ترشيحاتنا

برفقة أحمد خالد صالح.. هنادي مهنى بإطلالة بيضاء في شهر العسل بـ المالديف

عاجل| 6 قرارات مهمة من جامعة حلوان للطلاب والعاملين.. بعد قرار مجلس الوزراء اليوم

قرار مفاجئ من الموارد البشرية السعودية بشأن العمالة الوافدة

التعليم تحسم مصير العاملين بالمنظومة التعليمية بعد القرارات الجديدة

بعد حسم الصفقة رسميًا.. من هو ضحية بواليا في الأهلي

الدلو الأكثر حظا في 2021.. خبيرة تارو تكشف توقعات الأبراج خلال العام الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كوارث 2020.. شاهد بابا نويل "شحات" في شوارع مصر .. فيديو

بمكونات رخيصة.. أسهل طريقة لتنظيف الفرن

توقعات 2021 .. سنة متجددة ومليئة بالابتكارات