طريقة تحميل لعبة فورتنايت على الآيفون واللاب توب مجانا

يصعب تحميل لعبة فورتنايت Fortnite، على هواتف آيفون لاسيما بعد قرار شركة آبل بحذف اللعبة من متجر التطبيقات التابع لها، ونظرا لأن اللعبة تتميز بشعبية كبيرة يبحث الجميع عن كيفية تحميل لعبة فورتنايت Fortnite.





وقد انتشرت لعبة فورتنايت Fortnite ، بشكل كبير بين الشباب خلال الأعوام السابقة، وتضم لعبة القتال المملوكة لشركة تطوير الألعاب الأمريكية Epic Games، العديد من المواقع والنقاط التي تساعدك جمع الأسلحة والذخائر لهزيمة العدو.









ويمكن تنزيل لعبة فورتنايت على أجهزة آبل التي تتوافق معها، حيث أن جميع الأجهزة الإلكترونية لا تتناسب مع جميع الألعاب وخاصة هواتف آيفون التابعة للشركة الأمريكية.





وتعد فورتنايت لعبة فيديو إلكترونية من نوع البقاء، تعمل على العديد من أنظمة التشغيل منها بلاي ستيشن 4، وإكس بوكس وويندوز وماك، وأندرويد، وios.





وتبدأ لعبة فورتنايت باستقلال عدد 40 لاعب علي متن طائرة هليكوبتر وتقوم بالتجول في الهواء وكل لاعب يقوم بالهبوط في المكان الذي يريده داخل اللعبة ثم يقوم اللاعب بالبحث عن سلاح يدافع به عن نفسه للبقاء على قيد الحياة،





ويوجد نوعين من نظام اللعب أحدهم فردي يمكنك اللعب من خلاله ومحاربة جميع الأعداء بنفسك، وأما النظام الثاني يمكنك من خلاله تكوين فرق خاص بك مكون من أربع اشخاص فقط وعند سقوطك على الجزيرة يجب عليك البحث على جميع مواد البناء وتجميع اكبر عدد من النقاط العسكرية والأسلحة والذخيرة كما يجب عليك إعداد الكمائن لكي تسقط فيهم الاعداء.





تحميل لعبة فورتنايت Fortnite لهواتف أندرويد من هنا



