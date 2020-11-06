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تكنولوجيا

خبر سار لمستخدمي آيفون.. خدمة جديدة تمكنك من لعب Fortnite عبر سفاري.. تعرف عليها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:00 م
لعبة فورتنايت
لعبة فورتنايت
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شيماء عبد المنعم
اكتشفت شبكة "BBC"، بأن مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد من شركة آبل سيتمكنون قريبا من لعب لعبة فورتنايت Fortnite، على أجهزتهم، والتي قامت الشركة الأمريكية بحظر تنزيلها من متجر التطبيقات التابع لها آب ستور خلال الأشهر الماضية.

ووفقا لما ذكره موقع "macrumors"، سيتمكن مستخدمي أجهزة آبل من العثور على لعبة الفيديو الشهيرة التابعة لشركة Epic Games مرة أخرى عبر خدمة سحابية خدمة الألعاب السحابية GeForce Now من إنفيديا Nvidia.


وحسبما ورد، فقد طورت شركة إنفيديا نسخة من خدمة الألعاب السحابية GeForce التي تعمل في متصفح الويب الأفتراضي التابع لآبل سفاري Safari، على نظامي التشغيل iOS و iPadOS، ولن تحصل آبل على عمولة من لعبة القتال عند لعبها.

وقد قامت شركة آبل بحظر لعبة الفيديو من متجرها الألكتروني بسبب المعركة القانونية المستمرة مع شركة Epic، المطورة لفورتنايت، وأدعت آيبك أن عمولة آبل البالغة 30% على مشتريات الألعاب داخل التطبيق بأنه سلوك مناهض للمنافسة، بعد أن قدمت خيار دفع مباشر في التطبيق لعملتها داخل اللعبة، متحدية قواعد آبل مما أدى الأخيرة لحظر اللعبة في شهر أغسطس 2020.

وسيسمح استخدام خدمة البث عبر الإنترنت لشركة Epic، بالتحايل على حظر آبل للعبتها كتطبيق، حيث سيتمكن مالكو أجهزة آيفون وآيباد من لعب فورتنايت Fortnite، قريبا بدون رسوم من خلال المستوى الأساسي المجاني لـ GeForce Now، على الرغم من أن إنفيديا تحدد هذه الجلسات لمدة ساعة واحدة.

وكما وضعت خدمات بث الألعاب الأخرى ، مثل Google Stadia و Microsoft xCloud و Amazon Luna ، خططًا للوصول إلى مستخدمي iOS عبر Safari. ومع ذلك، لا تستضيف أي من هذه المنصات الأخرى لعبة فورتنايت، مما يجعل GeForce Now هي الطريقة الوحيدة للعب اللعبة على أجهزة آبل ‌iPhone‌ أو ‌iPad‌.

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