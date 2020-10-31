آبل تضيف زرا سريا لهواتف آيفون ضمن إصدار iOS 14

قامت شركة آبل بإضافة زر سرى جديد على هواتف آيفون ضمن أجدد تحديثاتها iOS 14 ، حيث يتضمن الزر ميزة تسمى Back Tap ، وهى ميزة تقوم باخفاء الضباب والتشوهات بين مكونات السوفت وير والهارد وير، والذى يقوم بتحويل الجزء الخلفي من هاتف الآيفون بالكامل إلى زر حساس .





وبحسب موقع The Verge فإنه يمكن الضغط على هواتف آيفون مرتين أو ثلاثة لتشغيل وظائف محددة على الهاتف، كما تساعد الميزة الهواتف فى إمكانية الوصول إلى منح المستخدمين المزيد من الخيارات للتفاعل مع أجهزتهم.





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كما ترتبط ميزة Back Tap بتطبيق Shortcuts مما يمكن الهواتف بشكل فعال من القيام بأي شيء تقريبًا يمكن تخيله، كما يمكن القيام بفتح أي مهمة أو التفاعل معها أو إنجازها على هاتف الآيفون بضغطة سريعة.





وتقوم الميزة بالتمييز بين الضغط أو اللمس المتعمد واستخدام الميزة نفسها كزر حساس حيث تعمل على تشغيل مركز التحكم لتبديل إعدادات النظام بسرعة.





وتعمل ميزة Back Tap على إعادة توظيف المستشعرات والأجهزة الموجودة على هواتف آيفون ببرنامج لإنشاء تفاعل جديد للأجهزة لم يكن متاحًا من قبل، وكانت شركة سامسونج قد قامت باصدار زر Bixby للتحكم عن بعد لاستخدامها مع أجهزة Roku.





وكانت أعلنت آبل عن ميزة جديدة فى مستشعر كاميرا LiDAR الموجود فى هواتف iPhone 12 Pro ، يستطيع قياس الطول للمستخدمين بطريقة دقيقة، حتى لو كان الشخص جالسا على كرسى، ويقوم مستشعر كاميرا LiDAR من خلال تطبيق Measure بتحديد الأشخاص تلقائيا من خلال شاشة تحديد المنظر أو viewfinder، كما يقوم بقياس أطوالهم بشكل تلقائى كما يخبر المستخدمين أنه قام بقياس الطول إلى نهاية نقطة محددة مثل الرأس أو القبعة إذا كان الشخص يرتدى قبعة.



