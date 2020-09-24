احصل على 10 دولارات عند تنزيل هذه اللعبة مجانا.. رابط التحميل

فورتنايت الشهيرة 10 دولارات لإنفاقها في متجرها، ويمكنك الحصول على هذه الصفقة من اليوم وحتي 23 أكتوبر القادم. أتاحت شركة آيبك جيمز Epic Games ، لعبة Rocket League مجانا للعب اليوم، وستمنحك الشركة مالكة لعبةالشهيرة 10 دولارات لإنفاقها في متجرها، ويمكنك الحصول على هذه الصفقة من اليوم وحتي 23 أكتوبر القادم.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، سيحصل أي لاعب يقوم بتنزيل لعبة Rocket League، من متجر آيبك على قسيمة بقيمة 10 دولارات، يمكن استخدامها لشراء إضافات بسعر 14.99 دولار أو شراء أي لعبة أخرى من المتجر.





وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تحفز فيها شركة آيبك جيمز اللاعبين على استخدام نظامها الأساسي للعب ألعاب الكمبيوتر، حيث تقدم الشركة لعبة مجانية واحدة على الأقل كل أسبوع.





واشتهرت الشركة أيضًا بإبرام صفقات حصرية موقوتة لبعض ألعاب الكمبيوتر، وإطلاقها في متجر Epic Games Store أولًا ، مثل لعبة Metro Exodus و The Outer Worlds.





الجدير بالذكر أن قسائم Epic لا يمكن استبدالها إلا بمشتريات الألعاب الرقمية المؤهلة والإضافات المتوفرة حاليًا للعب على متجر Epic Games، ولا يسري هذا العرض على عمليات الشراء المسبق أو أي عمليات شراء أخرى مثل شراء العناصر داخل اللعبة أو العملات.



