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تكنولوجيا

احصل على 10 دولارات عند تنزيل هذه اللعبة مجانا.. رابط التحميل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
لعبة Rocket League
لعبة Rocket League
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شيماء عبد المنعم
أتاحت شركة آيبك جيمز Epic Games، لعبة Rocket League مجانا للعب اليوم، وستمنحك الشركة مالكة لعبة فورتنايت الشهيرة 10 دولارات لإنفاقها في متجرها، ويمكنك الحصول على هذه الصفقة من اليوم وحتي 23 أكتوبر القادم.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، سيحصل أي لاعب يقوم بتنزيل لعبة Rocket League، من متجر آيبك على قسيمة بقيمة 10 دولارات، يمكن استخدامها لشراء إضافات بسعر 14.99 دولار أو شراء أي لعبة أخرى من المتجر.


وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تحفز فيها شركة آيبك جيمز اللاعبين على استخدام نظامها الأساسي للعب ألعاب الكمبيوتر، حيث تقدم الشركة لعبة مجانية واحدة على الأقل كل أسبوع.

واشتهرت الشركة أيضًا بإبرام صفقات حصرية موقوتة لبعض ألعاب الكمبيوتر، وإطلاقها في متجر Epic Games Store أولًا ، مثل لعبة Metro Exodus و The Outer Worlds.

الجدير بالذكر أن قسائم Epic لا يمكن استبدالها إلا بمشتريات الألعاب الرقمية المؤهلة والإضافات المتوفرة حاليًا للعب على متجر Epic Games، ولا يسري هذا العرض على عمليات الشراء المسبق أو أي عمليات شراء أخرى مثل  شراء العناصر داخل اللعبة أو العملات.

يمكنك تحميل لعبة Rocket League من متجر آيبك جيميز مجانا من خلال هذه الرابط هنا
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