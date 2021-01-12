سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 في مصر.. صور

نجحت السيارة هيونداي توسان 2021 في تسجيل مبيعات مرتفعة بسبب الإقبال الشديد على سيارات الكروس أوفر وSUV بسبب حب العملاء الشديد لهذه الطرازات لكبر مساحتها الداخلية وارتفاعها عن الأرض، مما يجعلها سيارات أ كثر عملية من مثيلاتها السيدان.

















مواصفات توسان 2021

تأتي السيارة هيونداي توسان 2021 إلى مصر في فئتين، النسخة العادية GDI تعمل بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي يولد قوة 130 حصانا عند 6300 دورة في الدقيقة، وهذا المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك ست سرعات.









أبعاد هيونداي توسان 2021

يبلغ طول السيارة هيونداى توسان 4475 ملليمترًا وعرضها 1850 ملليمترًا وارتفاعها 1660 ملليمترا مع قضبان السقف بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2670 ملليمترًا.











وترتفع هيونداى توسان الجديدة عن الأرض بحوالي 182 مليمترا، بينما يسع صندوق أمتعتها الخلفي إلى حوالي 488 لترًا.











سيارة توسان 2021

أما النسخة الأعلى من السيارة هيونداي توسان 2021 وهي التربو T-GDI، تعمل بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تربو يولد قوة تصل إلى 175 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 265 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس دبل كلتش سبع سرعات.









هونداي توسان 2021 من الداخل

تتميزهيونداي توسان 2021 بمواصفات أمان فائقة مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC ونظام الاتزان الإلكتروني عند المنعطفات، ومكابح يد إلكترونية EPB، ونظام كشف النقطة العمياء BSD.











كماليات هيونداي توسان 2021 هيونداي توسان 2021 متاحة أيضا بكاميرات خارجية تتيح رؤية السيارة 360⁰ مع حساسات ركن أمامية وخلفية، علاوةً على إضاءة أمامية LED تضمن رؤية استثنائية للطرق مهما كانت الظروف المحيطة، وأخيرًا يمكنك تثبيت مقاعد الأطفال ISO FIX لتضمن الأمان لجميع الركاب.









سعر هيونداي توسان 2021 في مصر

تبدأ أسعار توسان 2021 في مصر من 414.900 جنيه حتى 564.900 جنيه لأعلى فئة تيربو.

