مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وفورد فيوجن 2021.. صور

يهتم محبو السيارات بعمل مقارنات بين مواصفات وأسعار السيارات الموجودة في السوق المصرية لبيان الأفضل والأرخص والأكثر أمانا قبل الشراء.
وفي هذا السياق نطرح عليكم مقارنة بين مواصفات هيونداي النترا 2021 hyundai elantra وفورد فيوجن 2020 ford fusion
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra جاءت بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيًا.
تبدأ اسعار هيونداي النترا 2021 hyundai elantra من 317.000 جنيه حتي 491.000 جنيه .
تأتي فورد فيوجن 2021 ford fusion بمحرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 157 حصانا وعزم دوران 240 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك ست سرعات.
السيارة فورد فيوجن 2021 ford fusion طرحت منذ عدة شهور في مصر بعد انتظار لفترة من الوقت لطرحهاويمكن للسيارة التسارع الي 100 كم في الساعة في 9.1 ثانية والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 218 كم في الساعة.
تبدأ اسعار فورد فيوجن 2021 ford fusion في مصر من 454.900 جنيه حتي 589.000 جنيه .