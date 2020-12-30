مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وفورد فيوجن 2021.. صور

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هيونداي النترا 2021 hyundai elantra و فورد فيوجن 2020 ford fusion وفي هذا السياق نطرح عليكم مقارنة بين مواصفات









hyundai elantra 2021



هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد تأتي بتصميم جذاب وقوي، فجاءت بتصميم رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة.









ELANTRA CN7 MY 2021

جاءت السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra بمحرك 1600 سي سي 140 حصانا متصلا بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات، والفتيس ينجح في إبراز قوة المحرك فيأتي بقوة حصانية كبيرة.









كماليات هيونداي النترا 2021 hyundai elantra

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra جاءت بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيًا.





تبدأ اسعار هيونداي النترا 2021 hyundai elantra من 317.000 جنيه حتي 491.000 جنيه .





