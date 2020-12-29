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سيارات

مواصفات هيونداي أيونيك 5 Hyundai ioniq الكهربائية الجديدة.. صور

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:01 م
هيونداي أيونيك 5
هيونداي أيونيك 5 hyundai ioniq
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اشرف عطية
أعلنت شركة هيونداي hyundai عملاق صناعة السيارات الكورية مؤخرًا عن إطلاق ثلاثة موديلات قريبًا تحت العلامة وهي  هيونداي أيونيك 5 hyundai ioniq كروس أوفر متوسطة الحجم وهيونداي أيونيك 6 hyundai ioniq سيدان وهيونداي أيونيك 7 hyundai ioniq SUV كبيرة الحجم، مع تدشين أولهم هيونداي أيونيك 5 hyundai ioniq في بداية العام الجديد 2021 .

وتم تسربت معلومات جديدة حول أداء ومواصفات هيونداي أيونيك 5 hyundai ioniq من هيونداي استراليا، منها انطلاق هيونداي أيونيك 5 hyundai ioniq في السوق الأوروبي أولًا تمهيدًا لعدة أسواق عالمية أخرى.

مواصفات هيونداي أيونيك 5 hyundai ioniq
سيتم تزويد هيونداي أيونيك 5 hyundai ioniq ببطارية 58 كيلوواط\س بمدى 450 كيلومتر للشحنة الواحدة مع محركين كهربائيين بقوة 308 حصان وتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 5.2 ثانية، بالإضافة إلى بطارية 73 كيلوواط\س سيتم توفيرها لاحقًا بمدى 550 كيلومتر.

منصة بناء هيونداي أيونيك 5 hyundai ioniq
تعتمد هيونداي أيونيك 5 hyundai ioniq على منصة E-GMP الكهربائية الجديدة التي ستدعم عدد من موديلات كيا وهيونداي الكهربائية القادمة، مع إمكانية شحن 60% من البطارية خلال 15 دقيقة، كما ستأتي السيارة بسقف شمسي مثل هيونداي سوناتا هايبرد مع كاميرات عوضًا عن المرايا الجانبية في حالة سماح الحكومات المحلية بذلك.

ابعاد هيونداي أيونيك 5 hyundai ioniq
يصل طول هيونداي أيونيك 5 hyundai ioniq إلى 182.7 بوصه وعرضها 74.4 بوصه وارتفاعها 63 بوصه ، ما يضعها في مقام مماثل لهيونداي توسان hyundai tucson 2021 ولكن مع قاعدة عجلات 118 إنش أطول منها .
مواصفات هيونداي أيونيك 5 Hyundai ioniq الكهربائية الجديدة.. صور
مواصفات هيونداي أيونيك 5 Hyundai ioniq الكهربائية الجديدة.. صور
مواصفات هيونداي أيونيك 5 Hyundai ioniq الكهربائية الجديدة.. صور
مواصفات هيونداي أيونيك 5 Hyundai ioniq الكهربائية الجديدة.. صور
مواصفات هيونداي أيونيك 5 Hyundai ioniq الكهربائية الجديدة.. صور
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