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سيارات

شاهد.. الجيل الجديد من هيونداي توسان 2022 بخيار هجيني

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
أعلنت منذ فترة شركة هيونداي، بدء عملية تسليم العملاء في أسواق محددة ل هيونداي توسان 2021، ولكن تريد الشركة أن تحقق إنجازا جديدا بطرح موديل 2022 .

حيث تم نشر مقطع فيديو جديد للسيارة توسان الجديدة، حيث يدور الحديث بين صاحبها وأحد المذيعين حول سيارة هيونداي التي تأتي بتجهيزات تلبي حاجات معظم العملاء الذين يفضلون سيارات الدفع الرباعي.

ويظهر مقطع الفيديو أن الشكل الخارجي للسيارة توسان 2022 قد طرأ عليه تغيرات كثيرة أولها الواجهة الأمامية، أما عن التصميم الداخلي لسيارة هيونداي، فتم  تركيب مجموعة أدوات رقمية بالكامل، ولا تحتوي على غطاء مثل كل سيارة أخرى في السوق ولديها فقط شاشة عريضة مثبتة على لوحة القيادة. 

وسيتم تقديم سيارة توسان 2022  المتجهة إلى الولايات المتحدة بمحرك" سمارت ستريم " بسعة 2.5 لتر ينتج 187 حصانًا وعزم دوران يبلغ 178 رطلًا. يتوفر أيضًا خيار هجين بمحرك توربيني بقوة 177 حصانًا سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي بقوة 59 حصانًا ، كما هو الحال مع محرك هجين ، على الرغم من أن المواصفات الخاصة بمجموعة نقل الحركة هذه لم يتم الإعلان عنها بعد.
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