يحب مصر كثيرًا.. جيهان جادو: وزير الخارجية الفرنسي هو الصديق الحقيقي لمصر

عقبت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي الفرنسية، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الخارجية الفرنسي، قائلة: "وزير الخارجية الفرنسي هو الصديق الحقيقي لمصر، ويحب مصر كثيرًا، لذلك يقوم بعدة زيارات لمصر".





وأضافت جيهان جادو، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المُذاع على فضائية " الأولى"، أن زيارة وزير الخارجية لمصر تعتبر الأولى بعد زيارة الرئيس السيسي لفرنسا، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس حجم العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أن هذه العلاقات لها مدى تاريخي طويل.





وأوضحت عضو مجلس مدينة فرساي الفرنسية، أن مصر لا تستطيع الاستغناء عن فرنسا، والعكس أيضًا، حيث إن فرنسا تحرص دائمًا على أن تكون مصر هي بوابة العالم لأفريقيا وبوابة الشرق الأوسط، معقبة: "لذلك فإن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية جدًا جدًا".





وأكدت "جادو" أن هناك بعض الملفات الخطيرة التي لا بد أن يكون لها وضع حقيقي، وتوفير الحلول لمنطقة الشرق الأوسط مثل مشكلة الإرهاب، معقبة: "فرنسا دائمًا تأخذ برأي مصر، خاصة في ملف الإرهاب، لأن مصر لها تاريخ طويل في محاربة الإرهاب، حيث تعتبر من أكثر الدول التي تعرضت لمزيد من الهجمات، وفرنسا في الفترة الأخيرة كان لها وضع صعب مع هذا الملف الخطير".