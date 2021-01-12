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اقتصاد

مياه الغربية: تركيب 29 ألف عداد مسبق الدفع واستبدال 46 ألف تالف

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:30 م
عداد مياه
عداد مياه
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عادل عطية سعد رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالغربية، أنه تم  تركيب عدد حوالي 29 ألف عداد مسبق الدفع منذ بداية المنظومة في ديسمبر 2018 حتى 12 يناير 2021، و إدخالهم نطاق الخدمة في منظومة الشركة، كما تم استبدال عدد حوالي 46 ألف عداد تالف بداية من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.

وقال رئيس شركة مياه الغربية،  أنه تم إحلال وتجديد محطة مياه المرشحة القديمة بالمحلة الكبرى، و إحلال وتجديد محطة مياه الجلاء بمدينة طنطا بإجمالي تكلفة 308 مليون جنية، و بالنسبة للصرف الصحي تم افتتاح عدد 10 محطات صرف بإجمالي تكلفة 677 مليون.

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كما تم استكمال عمليات الصيانة والمتابعة الدورية للمحطات بشكل مستمر، وايضا عدد 4 محطات صرف صحى فى مركزي زفتى و قطور بإجمالي تكلفة 314 مليون جنية، و خلال الفترة من 2017 حتى 12 يناير 2021.

وأضاف أن الشركة استقبلت عبر الخط الساخن 125 خلال عام 2020 قرابة 47000 ، وتم التعامل مع جميع الشكاوي بنسبة حل 100%.
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