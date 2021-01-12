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برلمان

الشوباشي تشيد بنجاح الدولة المصرية في إجراء الانتخابات في ظل كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:24 م
النائبة فريدة الشوباشي
النائبة فريدة الشوباشي
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح

أشادت النائبة فريدة الشوباشي بنجاح الدولة المصرية في اجراء العملية الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلي أن هذا جاء بتضافر جهود مؤسساتها وأبنائها وقياداتها السياسية.

كما توجهت الشوباشي بالشكر إلي الهيئة الوطنية للانتخابات علي حسن إدارة العملية الانتخابية، والقوات المسلحة والشرطة علي جهودهم في تأمين العملية الانتخابية، مضيفة أنه يجب أن لا ننسي الجهود التي بذلها المستشار الراحل لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجهت الشكر إلي جيش مصر الأبيض الذين تحدوا الصعاب في سبيل مواجهة جائحة كورونا.

وأشارت الشوباشي إلي الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية في كافة المجالات وخاصة المجالس النيابية والتي شهدت أعلي نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان طوال تاريخ الحياة النيابية، قائلة : لعل وجودي هنا خير شاهد علي ذلك، كما شهد البرلمان الحالي أعلي نسبة تمثيل للاحزاب السياسية بالمقارنة بالمجالس النيابية السابقة.

جاء ذلك عقب انتهاء الأعضاء من أداء اليمين الدستورية، وتمنت لجميع الأعضاء التوفيق وتأدية الواجب الوطني علي أكمل وجه.
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