شاهد.. الصور الأولى لـ كأس العالم لكرة اليد في مطار القاهرة بعد وصوله

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، كأس العالم لكرة اليد للرجال قادما برفقة منتخب الدنمارك، المشارك فى البطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر تنطلق غدا الأربعاء وتستمر حتي 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة ضيوف مصر .





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل عصر اليوم 5 منتخبات هما النمسا وألمانيا والنرويج، بالإضافة إلى منتخب الدنمارك الذي حضر بحوزته كأس العالم الخاص بالبطولة.





وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار ، لانهاء اجراءات وصول المنتخبات الخمس فور وصولهم، وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم.





وتم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع ، لإحضار اللاعبين من على الطائرة ، كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الأتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة ، وذلك للتأكد من خلوهم من أي عدوى .



